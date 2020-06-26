В Татарстане скончался еще один зараженный коронавирусом
Пациент скончался 23 июня, но нужно было получить заключение экспертизы, для того, чтобы можно было официально заявить – он умер именно от коронавируса.
В Татарстане зарегистрирована 15-я с начала пандемии смерть от COVID-19. Это 50-летний мужчина, который проживал в Муслюмовском районе. Сначала его лечили в инфекционной больнице набережных Челнов. Туда пациента доставили 6 июня. Был поставлен диагноз: течение двусторонней пневмонии и артериальная гипертензия.
Спустя девять дней мужчину уже перевезли в инфекционный госпиталь РКБ, так как состояние его здоровья все ухудшалось.
- Несмотря на проводимую интенсивную терапию, состояние пациента прогрессивно ухудшалось. 23 июня произошла остановка сердечной деятельности, - сообщили в региональном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
При этом там отметили, что данное заражение носило бытовой характер и не связано с профессиональной деятельностью умершего.
Напомним, на днях коллега 50-летнего врача Муслюмовской ЦРБ Нассера Гассана Назима сообщил, что тот скончался и предположительно от коронавируса. Так, что, скорее всего, именно он и стал 15-й жертвой COVID-19 в Татарстане.
ИСТОЧНИК KP.RU