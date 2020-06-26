В Татарстане скончался еще один зараженный коронавирусом

26 Июнь 2020 2020-06-26T18:24:47+03:00

Это уже 15-я смерть от коронавируса в Татарстане за все время пандемии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В итоге количество смертей в республике от COVID-19 достигло 15-ти

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Пациент скончался 23 июня, но нужно было получить заключение экспертизы, для того, чтобы можно было официально заявить – он умер именно от коронавируса.

В Татарстане зарегистрирована 15-я с начала пандемии смерть от COVID-19. Это 50-летний мужчина, который проживал в Муслюмовском районе. Сначала его лечили в инфекционной больнице набережных Челнов. Туда пациента доставили 6 июня. Был поставлен диагноз: течение двусторонней пневмонии и артериальная гипертензия.

Спустя девять дней мужчину уже перевезли в инфекционный госпиталь РКБ, так как состояние его здоровья все ухудшалось.

- Несмотря на проводимую интенсивную терапию, состояние пациента прогрессивно ухудшалось. 23 июня произошла остановка сердечной деятельности, - сообщили в региональном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

При этом там отметили, что данное заражение носило бытовой характер и не связано с профессиональной деятельностью умершего.

Напомним, на днях коллега 50-летнего врача Муслюмовской ЦРБ Нассера Гассана Назима сообщил, что тот скончался и предположительно от коронавируса. Так, что, скорее всего, именно он и стал 15-й жертвой COVID-19 в Татарстане.

ИСТОЧНИК KP.RU