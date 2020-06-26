Кто виноват, что в 11 районах Татарстана статистика по заболеванию коронвирусом выше среднереспубликанской

26 Июнь 2020 2020-06-26T17:42:51+03:00

Несмотря на снятия ряда ограничение, пенсионеры все еще вынуждены соблюдать режим самоизоляции

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На очередной пресс-конференции зам руководителя Роспотребнадзора Татарстана Любовь Авдонина сообщила журналистам, что в 11 районах республики статистика по заболеванию коронавирусом выше среднереспубликанской: Атнинский, Дрожжановский, Апастовский, Лаишевский, Тюлячинский, Пестречинский, Высокогорский, Арский и Тукаевский районы, а также Набережные Челны и Казань.

В последних двух случаях дело понятное – это самые крупные и населенные города Татарстана. Так, например, в Набережных Челнах число заболевших COVID-19 пожилых людей – старше 65-лет, выше в процентном соотношении на 20%, когда как в среднем по республике это 15%.

По словам Авдониной, зачастую в заражении виноваты сами пенсионеры – нужно соблюдать меры профилактики. Напомним, несмотря на снятие ряда ограничений, введенных из-за коронавируса, в Татарстане самоизоляция для людей старше 65-ти лет все еще обязательна.

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Решение будет принято по ситуации, так что прогнозов делать не стоит (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU