Власти Татарстана пока не называют конкретную дату второго этапа снятия ограничений

26 Июнь 2020 2020-06-26T14:41:12+03:00

Решения об этом принимаются не в конкретно обозначенный момент, а по ситуации

До этого предполагалось, что очередная порция послаблений режима, введенного из-за пандемии коронавируса, будет задействована после 1 июля

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Сегодня, 26 июня, на брифинге руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова отвечая на вопросы журналистов ответила, что постановление Кабмина республике о втором этапе снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, не готово.

Напомним, ранее о разрешении республике дать послабления режима говорила зам руководителя регионального Роспотребнадзора Любовь Авдонина.

Речь шла, в частности, о работе детских оздоровительных учреждений и торговых объектов площадью до 800 квадратных метров. Тогда, по словам Авдониной, постановление местных властей об этом можно было бы ожидать уже после 24 июня.

Однако, как заверила в эту пятницу Галимова, правительство Татарстана никогда не анонсирует новые снятия ограничений, так как решения об этом принимаются не в конкретно обозначенный момент, а по ситуации. Для чего президент Татарстана Рустам Минниханов ежедневно изучает новые сводки. Поэтому никаких прогнозов здесь давать не стоит.

ИСТОЧНИК KP.RU