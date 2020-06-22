2020-06-22T19:04:27+03:00
Общество

Летние лагеря и торговля: Татарстану разрешили переход на второй этап снятия ограничений

Местным властям осталось только разработать и задокументировать прядок работы открываемых объектов
Олег ЛУГОВОЙ
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Первым этапом была отмена самоизоляции, цифровых-попусков, разрешение работы парикмахерских, предприятий, учреждений культуры и послабление перчаточно-масочного режима.Первым этапом была отмена самоизоляции, цифровых-попусков, разрешение работы парикмахерских, предприятий, учреждений культуры и послабление перчаточно-масочного режима.
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Татарстану разрешили переход на второй этап снятия ограничений, выеденных из-за пандемии коронавируса. Об этом журналистам вовремя брифинга сообщила зам руководителя Роспотребнадзора республики Любовь Авдонина.

По ее словам, этот вопрос уже согласован с федеральным управлением службы. Правда, какие правила и где они будут действовать пока с местными властями не обсуждалось. Вопрос об очередном этапе снятия ограничений еще находится на рассмотрении в Кабмине Татарстана. Решение, скорее всего, станет известно после 24 июня. То есть после Парада Победы 2020 в Казани, который перенесли из-за коронавируса.

Пока, по словам Авдониной, предполагается открытие детских летних лагерей, торговых павильонов с площадью до 800 квадратных метров, имеющих отдельный вход.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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