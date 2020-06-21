2020-06-21T10:47:06+03:00
Общество

Парад Победы 2020 в Казани: перед репетицией улицы продезинфицировали от коронавируса

Военные маршем пройдут по площади Свободы
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: kzn.ruФото: kzn.ru
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Перед проведением Парада Победы 2020 в Казани в центре города от коронавируса продезинфицировали улицы. Сделали это перед очередной репетицией. Так, пять машин с цистернами в течение 40 минут распыляли спецраствор на основе реагента, который используется для обработки посуды и медицинских изделий. В мэрии города заверяют, что использование этого вещества на открытом воздухе вреда человеку не принесет.

В итоге были обработаны площадь Свободы, а также улицы Театральная, Пушкина и Карла Маркса. Помимо проезжей части, солдаты Казанского гарнизона вручную, при помощи распрыскивателей, обработали пешеходные дорожки и участки, недоступные спецтехнике. Работали в спецкостюмах.

Напомним, из-за пандемии коронавируса праздничный Парад Победы 2020 в Казани, как и во всей России, был перенесен на 24 июня. Именно тогда в 1945 году и состоялся знаменитый парад Победителей.

В столице Татарстана шествие начнется в 8.00. По площади Свободы маршем пройдут более тысячи военнослужащих Казанского гарнизона, курсантов военного училища, МВД и МЧС. Впервые в Параде Победы примет участие расчет прокуратуры.

Механизированная колонна будет состоять из 40 единиц исторической военной техники. Среди танков, например, будет знаменитый Т-34 «Колхозник Татарии». Он был назван в честь танковой колонны, состоящей из 200 машин, переданных тружениками Татарстана фронту в 1943 году.

Завершится Парад Победы 2020 в Казани проездом ретро-автомобилей, среди которых ГАЗ М-20 «Победа», бронеавтомобили «Остин» и БА.

Вместо салюта праздник завершит исполнение солистами под сопровождение военного оркестра песни «День Победы».

Все это жители Казани смогут увидеть в онлайн-режиме. Дело в том, что Парад будет организован с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм для предотвращения распространения коронавируса.

Так, из зрителей на трибунах будут только 20 ветеранов войны и тружеников тыла, а военным выдадут перчатки и медицинские маски.

ИСТОЧНИК KP.RU

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