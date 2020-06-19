2020-06-19T15:17:38+03:00
Коронавирус Covid-19

Новый этап снятия ограничений в Татарстане: торговые центры могут открыть после 1 июля

Это произойдет, если коэффициент распространения коронавируса упадет до 0,5
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: ShutterstockФото: Shutterstock
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Сейчас в Татарстане коэффициент распространения коронавируса равен 0,8. Если он упадет до 0,5, то можно уже говорить о новом этапе снятия ограничений в республике. Как сообщила на пресс-конференции зам руководителя регионального Роспотребнадзора Любовь Авдонина

В этом случае, по ее словам, можно разрешить работу торговых центров - ориентировочно после 1 июля. Но для этого нужно еще пару условий – количество свободных коек в медучреждениях Татарстана должно быть не менее половины от их общего числа, охват тестирования на коронавирус – 110 на 100 тысяч жителей республики.

Готов ли Татарстан к переходу на новый этап снятия ограничений, введенных из-за пандемии, станет ясно минимум через две недели, когда Роспотребнадзор подведет итоги мониторинга.

Но даже если торговые центры и откроют, как заявила Авдонина, то там внутри будет действовать перчаточно-масочный режим и соблюдать социальная дистанция.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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