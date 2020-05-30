В Татарстане летние лагеря начнут принимать детей с 1 июля

30 Май 2020 2020-05-30T11:57:26+03:00

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Летние лагеря в Татарстане все же заработают. Правда, детей они начнут принимать с 1 июля. При этом из-за коронавируса там усилят меры профилактики. Речь, в частности, идет об уборке два раза в день помещений, с использованием дезинфицирующих средств, повсеместно установят бактерицидные лампы и дозаторы с антисептиком, дважды в день будут измерять температуру у детей и персонала. Последний, к слову, не сможет выезжать за пределы лагеря на протяжении всей смены. Кроме того, решили также ограничить посещения детей родителями.

Так, например, в Казани будет работать 11 загородных лагерей. В течение года в них, а также в пришкольных сменах, должны отдохнуть более 40 тысяч детей.

Что же касается путевок в лагеря, то их продажа стартует уже 1 июня. Родители могут ознакомиться с инфраструктурой учреждений, условиями проживания там и направлениями смен на портале dol.tatar.ru.

В этом году при нормативе финансирования на одного ребенка в день в размере 820,74 рубля (в 2019 году – 776, 52 рубля, рост на 6%), родительский взнос за 18-дневную смену в муниципальном лагере составит от 5 000 рублей (в зависимости от лагеря).

Бесплатные путевки предоставят 1 065 казанским детям из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

В свою очередь пришкольные лагеря планируют начать работать лишь с 3 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU