2019-12-03T11:36:59+03:00
Общество

Проект мусоросжигательного завода под Казанью одобрен Главгосэкспертизой

Между тем, активисты развернули на месте будущего предприятия палаточный городок [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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В понедельник, 2 декабря, Глагосэкспертиза одобрила проект создания мусоросжигательного завода (МСЗ) у поселка Осиново. Результаты инженерных изысканий и проектная документация соответсвуют всем необходимым требованиям.

- Это уникальный для России проект, который реализуется в рамках нацпроекта «Экология», и не имеет аналогов по набору апробированных технологий в области обработки отходов в промышленных масштабах. Мы учитываем опыт других стран, внедряем наилучшие доступные технологии и гарантируем соблюдение самых жестких стандартов в области экологической безопасности и охраны окружающей среды, - сообщает создатель проекта «РТ-Инвест».

Однако активистов такие слова не успокаивают. Они уже развернули круглосуточный палаточный городок на месте строительства МСЗ. Сделать это людей побудила начавшаяся прокладка дороги к будущему заводу.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

- В 6:20 приехали рабочие, они хотят продолжить строить дорогу. Сейчас камазов семь. Стоят рядком. Мы проводим с рабочими разъяснительную беседу, - сообщили активисты утром 3 декабря.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Отметим, что завод планируется построить к 2022 году. В скором времени проект его строительства должен получить независимую оценку международных экспертов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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