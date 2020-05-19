Международная экспертиза: строить мусоросжигательный завод под Казанью можно

Завершена международная экспертиза по безопасности строительства мусоросжигательного завода (МСЗ) под Казанью, которая была дополнительно проведена по поручению президента Татарстана Рустама Минниханова.

Напомним, за это отвечало Минэкологии республики. Сегодня, 19 мая, глава ведомства Александр Шадриков огласил результаты исследований.

Специалисты пришли к выводу, что если МСЗ под Казанью построить как планировалось, то все будет соответствовать Директиве ЕС, эксплуатация завода считается допустимой. Экспертизу проводили сразу две германские компании Müller-BBM и LGA.

Их, по словам Шадрикова, выбрали, потому что Германия – это пример эффективного обращения с отходами и получения дополнительной выгоды. В последнем моменте речь идет о выработке и продаже электроэнергии за счет сжигаемого мусора.

Оценив проект МСЗ под Казанью, эксперты пришли к мнению, что он не превышает российские стандарты качества окружающей среды, не может спровоцировать вредное воздействие на окружающую среду или возникновение других опасностей, не может причинить значительный ущерб и вызвать заслуживающие внимание неудобства для общественности в целом и жителей по соседству.

РОССИЙСКИЕ УЧЕНЫЕ

Из-за шумихи и протестов по факту строительства около населенных пунктов МСЗ в Подмосковье и Татарстане Генпрокуратура в свою очередь обращалась в РАН за экспертным мнением насчет вредности этих заводов.

Как потом процитировали СМИ выводы российских экспертов на заседании научного совета Академии по глобальным экологическим проблемам – данная технология неприемлема для России и вообще устарела. Свои сомнения в проекте, к слову, ученые выразили в марте этого года.

На это 19 мая на онлайн-брифинге с журналистами глава Минэкологии Татарстана Александр Шадриков заявил, что говорил с руководством РАН по поводу данных выводов и там очень возмутились. По заверениям директората, это было субъективное мнение одного специалиста, а не всей Академии в целом, заявил Шадриков.

ТРУБА И РОЗА ВЕТРОВ

Напомним, что весь сыр бор в основном возник из-за предложенной технологии сжигания отходов без их сортировки на колосниковой решетке.

Как заверил татарстанский министр, сейчас проектировщиком рассматривается также возможность использования пиролиза – превращение золы и сажи чуть ли не в стекло, что снизит опасность этих выбросов до 5 класса. Да и то, что будет выходить из трубы не должно оседать в окрестности. Она будет выше 90 метров.

К слову, по словам Шадрикова, при выборе места под строительство МСЗ ориентировались различными факторами – от логистики до розы ветров.

Что же касается самой атмосферы, то объем выброса тех же диоксины от МСЗ под Казанью в год составит всего 0,046 грамма, уверяет Шадриков. Когда как от одного пожара на полигоне твердых бытовых отходов (при охвате огнем 100-150 тысяч тонн) только за одну-две недели в воздух попадает до 100 граммов диоксинов.

ФУТБОЛЬНЫЕ ПОЛЯ, ПЯТИЭТАЖНЫЕ ДОМА И ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

А что те самые полигоны? Дело в том, что, по мнению татарстанских властей это экологический тупик. Так, ежегодно туда в республике вывозят более 12,4 миллиона кубометров отходов – это объем 1 100 пятиэтажных домов. Общая же площадь всех свалок в регионе равна площади 742 футбольных полей.

Все это ведет к нарушению естественного ландшафта и выделению все новых земель под полигоны.

По словам министра экологии Татарстана, МСЗ под Казанью поможет снизить загрязнение природы. Мало того, завод за счет сжигания мусора будет еще и производить электричество – при утилизации до 550 тысяч тонн мусора получится 55 МВт электроэнергии.

ДИАЛОГ

Имея на руках выводы международных экспертов в Минэкологии Татарстана готовы вести предметный диалог с противниками МСЗ под Казанью. И опережая возможные вопросы глава ведомства уже заявил, что мусор на сжигание в Татарстан не будут привозить из других регионов. Шадриков уже было начал говорить во время онлайн-брифинга о том, чтобы обнародовать проект завода от застройщика. Правда, министр тут же отметил, что он очень сложный и будет непонятен неспециалистам. Хотя, когда противники аналогичного МСЗ в Подмосковье хотели ознакомится с документацией с привлечением экспертов застройщик им отказал, сославшись на коммерческую информацию. Тогда вопрос пришлось решать через суд. Который постановил – выдать документацию.