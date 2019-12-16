2019-12-16T11:55:46+03:00
Общество

Противников строительства МСЗ под Казанью задержал ОМОН

Со слов активистов, их обвиняют в нарушении порядка проведения собрания, митинга
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
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Утром в понедельник, 16 декабря, активисты, выступающие против строительства мусоросжигательного завода (МСЗ) под Казанью сообщили о том, что на место будущего его строительства вернулась техника. Напомним, почти две недели назад противники МСЗ разбили в поселке Осиново палаточный городок. Сделать это их побудила начавшаяся прокладка дороги к будущему заводу.

Немногим позже 16 декабря активисты сообщили о том, что к ним приехали сотрудники полиции. А после в палаточный городок, по их словам, прибыли и несколько десятков сотрудники ОМОНа. Мол, все произошло без какого-либо предупреждения. Людей буквально заносили в автобусы.

Активисты сообщают, что им вменяют нарушение порядка проведения собрания, митинга и собираются везти в отдел полиции Зеленодольска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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