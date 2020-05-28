Что изменится в Набережных Челнах с 1 июня 2020 года: ряд ограничений могут снять, но необходимость в медицинских масках останется

Весну-2020 сознательные жители Набережных Челнов провели в самоизоляции из-за коронавируса. Сейчас ситуация с инфекцией в Татарстане стабилизировалась, и число выздоровевших практически ежедневно превышает число зараженных. Люди готовятся выйти из дома и вернуться к обычной жизни. Но с 1 июня в их жизнях произойдут новые изменения.

"Комсомолка" разобралась в том, что принесет с собой лето-2020.

СНЯТИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ

Еще в апреле горожане не могли выйти из дома без особой необходимости и специального СМС-пропуска. После такая возможность появилась, но идти все равно некуда - многие учреждения продолжают работать удаленно, а торговые центры, развлекательные комплексы и кафе вовсе закрыты.

Однако с 1 июня в Татарстане могут начать рассматривать снятие еще ряда ограничений. Смягчение мер может означать открытие ряда торговых объектов или запуск некоторых образовательных услуг.

Для этого республике нужно достичь показателя распространенности COVID-19 до 0,8, тогда как сейчас он составляет порядка 0,9.

МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ

Несмотря на это, с 1 июня медицинские маски и перчатки люди не снимут. Не случится этого, вероятнее всего, и летом-2020. Об этом ранее сообщила глава Роспотребнадзора России Анна Попова, отмечая, что средства индивидуальной защиты гражданам носить еще один-два месяца.

“ПУТИНСКИЕ” ВЫПЛАТЫ

С 1 июня жители Набережных Челнов с детьми в возрасте от 3 до 16 лет начнут получать выплаты в размере 10 тысяч рублей. Подать заявление можно на портале госуслуг или лично в МФЦ до 1 октября текущего года.

Отметим, что в Татарстане мошенники начали подделывать сайт госуслуг. Они просят граждан ввести реквизиты банковских карт или оплатить комиссию. Никаких выплат после этого родители не получают. Вместо этого после ввода логина и пароля на фальшивом портале они передают мошенникам доступ к своему аккаунту.

ПОСОБИЯ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ

С 1 июня россияне начнут получать увеличенное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. Минимальная сумма повышает до 6 751 рублей, максимальная - до 13 504.

КОММУНАЛКА

Полученные деньги найдется на что потратить. Ведь с 1 июня в России увеличивается плата за услуги ЖКХ. Согласно распоряжению правительства страны, рост платы в Татарстане составит 4%.

Заметим, что, если в 2019 году, тарифы увеличивались дважды, то сейчас увеличатся единожды.

ДЕТСКИЕ ЛАГЕРЯ

И еще немного о детях. С 1 июня детским отдыхом и оздоровлением могут заниматься только те организации, которые находятся в реестре безопасных лагерей. Документы на включение в него принимались в конце 2019 - начале 2020 года.

ПРОВЕРКА БЕЗРАБОТНЫХ

С лета 2020 года заявления от безработных будут проверяться по базам данных ЗАГС и МВД. Речь идет об уточнении информации о детях гражданина и его прописке.