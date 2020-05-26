2020-05-26T17:28:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Ряд ограничений, введенных из-за коронавируса, в Татарстане могут снять уже на будущей неделе

Для этого республике нужно достичь показателя распространенности COVID-19 до 0,8
Алина ГАБДУЛИНА
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Смягчение мер может означать открытие ряда торговых объектов или запуск некоторых образовательных услуг.Смягчение мер может означать открытие ряда торговых объектов или запуск некоторых образовательных услуг.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Жители Татарстана уже второй месяц живут в рамках ограничений из-за пандемии коронавируса. Сначала они не могли выйти из дома без особой необходимости и специального цифрового пропуска. После такая возможность появилась, но идти все равно некуда - многие учреждения продолжают работать удаленно, а торговые центры, развлекательные комплексы и кафе вовсе закрыты. Даже в парке люди не могут гулять без медицинских масок и перчаток.

Однако сегодня, 26 мая, стало известно, что снятие еще ряда ограничений может быть рассмотрено уже на будущей неделе. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Татарстана Марина Патяшина во время брифинга в Кабмине республики.

Для смягчения мер Татарстану нужно достичь показателя распространенности COVID-19 до 0,8, тогда как сейчас он составляет 0,9.

- Если мы в течение одной-двух недель будем снижаться в абсолютном числе случаев или, по крайней мере, давать не более 60-70 случаев, то я надеюсь, что мы приблизимся к этому показателю, - заметила Патяшина.

Смягчение мер может означать открытие ряда торговых объектов или запуск некоторых образовательных услуг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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