В Татарстане мошенники подделывают сайт госуслуг

26 Май 2020 2020-05-26T14:44:46+03:00

Некоторые граждане вводят логин и пароль от страницы на настоящем сайте госулуг и так передают доступ к ней мошенникам. Фото: Елизавета ОСИПОВА

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Едва Президент России Владимир Путин заявил о единовременных выплатах семьям с детьми до 16 лет, мошенники стали подделывать сайт госуслуг. Такое было и раньше, но сейчас развилось с новой силой.

Об этом сегодня, 26 мая, во время брифинга в Кабмине Татарстана рассказал управляющий Отделением — Национальным банком по республики Волго-Вятского ГУ Центрального банка Марат Шарифуллин.

Злоумышленники просят граждан ввести реквизиты банковских карт или оплатить комиссию. Никаких выплат после этого родители не получают. Вместо этого после ввода логина и пароля на фальшивом сайте госулуг они передают мошенникам доступ к своему аккаунту.

- Злоумышленники подделывают фирменный стиль официального сайта, используют похожие названия официальных порталов. В названиях фейковых сайтов мошенники могут поставить запятую или тире, поменять букву, - заметил Шарифуллин.

ИСТОЧНИК KP.RU