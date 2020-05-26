В Татарстане мошенники подделывают сайт госуслуг
Едва Президент России Владимир Путин заявил о единовременных выплатах семьям с детьми до 16 лет, мошенники стали подделывать сайт госуслуг. Такое было и раньше, но сейчас развилось с новой силой.
Об этом сегодня, 26 мая, во время брифинга в Кабмине Татарстана рассказал управляющий Отделением — Национальным банком по республики Волго-Вятского ГУ Центрального банка Марат Шарифуллин.
Злоумышленники просят граждан ввести реквизиты банковских карт или оплатить комиссию. Никаких выплат после этого родители не получают. Вместо этого после ввода логина и пароля на фальшивом сайте госулуг они передают мошенникам доступ к своему аккаунту.
- Злоумышленники подделывают фирменный стиль официального сайта, используют похожие названия официальных порталов. В названиях фейковых сайтов мошенники могут поставить запятую или тире, поменять букву, - заметил Шарифуллин.
ИСТОЧНИК KP.RU