2020-05-27T17:59:34+03:00
Общество

В Татарстане “путинские" выплаты могут получить более 770 тысяч детей

Республике на эти цели выделили 8,5 миллиарда рублей
Алина ГАБДУЛИНА
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Большая часть семей с детьми до 3 лет выплаты уже получила.Большая часть семей с детьми до 3 лет выплаты уже получила.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Ранее Президент России Владимир Путин заявил о выплатах в 5 и 10 тысяч рублей детям до 3 лет и от 3 до 16 лет соответственно. В Татарстане таковых 770 тысяч. На эти выплаты было выделено порядка 8,5 миллиардов рублей. О таких цифрах говорят в отделении Пенсионного фонда России по региону.

Большая часть семей с детьми до 3 лет выплаты уже получила, семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить деньги с 1 июня. Подать заявление можно на портале госуслуг или лично в МФЦ до 1 октября текущего года.

Напомним, что в Татарстане мошенники начали подделывать сайт госуслуг. Они просят граждан ввести реквизиты банковских карт или оплатить комиссию. Никаких выплат после этого родители не получают. Вместо этого после ввода логина и пароля на фальшивом сайте госулуг они передают мошенникам доступ к своему аккаунту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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