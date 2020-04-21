"Работал до последнего": в Ульяновской области в честь врача, который скончался из-за коронавируса, предложили назвать больницу

16 апреля в центральной горбольнице Ульяновска скончался 67-летний врач-рентгенолог Владимир Фиошин из Карсуна. У него было подозрение на коронавирус.

- Дорогой папочка, твой особый дар - превращать беду и боль в смешное, неважное - ушел вместе с тобой. Мы переживем, переплачем, наверное. Просто сейчас не представляю, как это пережить, - пишет на своей соцстранице дочь Фиошина Марина Павликова.

"Комсомолка" связалась с Мариной, и она рассказала о том, что им пришлось пережить.

- Он был самым лучшим, добрым, умным, отзывчивым. Его в Карсуне очень любили и коллеги, и пациенты. Папа работал до последнего. Больницу закрыли (на карантин - Ред.), но он продолжал читать снимки, даже когда чувствовал себя уже очень плохо, - поделилась дочь врача.

Владимир Иванович попал в Карсунскую районную больницу по распределению после окончания Саратовского мединститута. Несколько лет был педиатром, после переквалифицировался на рентгенолога. Этим и занимался долгие 46 лет. Не ушел с работы даже после выхода на пенсию.

Владимир Фиошин с женой Валентиной и младшей внучкой ЛизойФото: из архива героя публикации

"ПАПУ ПАРАЛИЗОВАЛО"

В центральную городскую больницу Ульяновска Владимира Фиошина забрали 13 апреля. Мужчина жаловался на кашель и температуру. Родным с ним после этого поговорить так и не удалось.

- Я не знаю, как его лечили. Он поступил в понедельник в ЦГБ с кашлем, температурой. А в четверг его забрали мертвым. Невозможно было дозвониться, поговорить с лечащим врачом. От нашего врача, который с ним сначала лежал в палате, узнали, что папу парализовало, - рассказывает Марина.

Как оказалось, первый тест Владимира Ивановича на коронавирус был отрицательным. А вот второй инфекцию подтвердил.

- Первый тест был отрицательный. Второй, как мне сказали, подтвердил вирус. Я не видела эти тесты, - вспоминает дочь врача во время беседы с "Комсомолкой".

ЗАБОЛЕЛИ ПОСЛЕ

Жена и сын Феошина заболели сразу после него. Сейчас они также находятся в центральной горбольнице Ульяновска.

- Мать и брата начали лечить через 4 часа после поступления. Сейчас, слава Богу, лечат интенсивно, - говорит Марина. - Брата перевели вчера в реанимацию инфекционного отделения. Сегодня ему чуть получше. До этого температура была под 40, при двусторонней пневмонии. У мамы температура ниже, пневмония с одной стороны, осложняет дело больное сердце и возраст, конечно.

У них уже взяли тесты на коронавирус, но результатов пока нет.

"МЕДСЕСТРА ТУТ ВООБЩЕ НЕ ПРИ ЧЕМ"

Одной из первых коронавирусом в Карсунском районе заболела медсестра той же больницы, где работал Владимир Иванович. Она прилетела из ОАЭ, где провела отпуск, 10 марта и сразу вышла на работу, не сказав ни о чем начальству. Официально сообщалось, что от нее заразилось 35 человек, в том числе врач, чья специальность в сообщении регионального Минздрава не уточнялась.

Марина же уверяет, что медсестра не могла заразить ее отца.

- Я считаю, медсестра тут вообще не при чем. Она заболела через 21 день после приезда, даже карантин бы прошел. К тому же Эмираты тогда не входили в список стран, где ситуация с коронавирусом особенно тяжелая. Она не одна в Карсуне, кто бывает за границей, - считает женщина.

ХОРОНИЛИ В ЗАКРЫТОМ ГРОБУ

К слову, мать и брата Марины госпитализировали в день похорон Владимира Ивановича - 17 апреля. Любимого всеми врача и просто человека хоронила дочь и ее семья.

- Маму и брата увезли в день похорон. Его хоронили только я, мои дети, муж... Мы не увидели отца, гроб был закрыт, - вспоминает Марина. - Мне очень обидно, что похорон не вышло. И поминок не было. Больше трех не собираться! А мой отец заслужил, чтобы люди с ним простились.

Владимира Фиошина похоронили 17 апреля на городском кладбище.Фото: из архива героя публикации

Марину, ее сына Кирилла и племянника Ваню решено было отправить на карантин. Именно они контактировали с Владимиром Ивановичем перед смертью.

- Находимся в доме отца, выходить нам запрещено. Мои девочки и муж сейчас по другому адресу, - говорит Марина.

НАЗВАТЬ ЕГО ИМЕНЕМ

Жители Карсунского района вспоминают Владимира Ивановича как врача с большой буквы и просто хорошего человека:

"Очень жаль такого доброго, отзывчивого человека, профессионала своего дела. Вечная память”.

“Человек, друг, врач с большой буквы!”.

“Владимир Иванович всегда мог оказать профессиональную помощь и найти слова поддержки в тяжёлые минуты болезни, поднять дух. Вечная память!”

“Владимир Иванович мой самый любимый врач, такой душевный, позитивный, совершенно безотказный человек от которого необъяснимое тепло исходило”

В комментариях под постом Марины в соцсетях жители Карсунского района начали предлагать присвоить местной больнице имя Владимира Ивановича Фиошина.

- Это было бы справедливо. Больница была его душой и сердцем, - считает дочь врача.

Отметим, что с начала пандемии в Ульяновской области выявлено 187 случаев заражения. 123 из них приходятся именно на Карсунский район.

По последним данным, 4 инфицированных в регионе выздоровели.