В Ульяновской области от медсестры, которая вернулась из ОАЭ, коронавирусом заразились 34 человека

В Ульяновской области зафиксировано 34 новых случая коронавируса.

- Все заболевшие и ранее находились под медицинским наблюдением и контролем. В настоящее время стал известен повторный результат анализов, который также оказался положительным, - отмечают в Минздраве области.

Известно, что 34 новых зараженных контактировали с медсестрой из Карсунской районной больницы, которая 10 марта вернулась из ОАЭ без признаков ОРВИ и 13 числа приступила к работе. Начальству она тогда не сообщила о своем отпуске заграницей. После у нее был диагностирован COVID-19. Ранее женщина также заразила врача.

- У всех пациентов, с положительным повторным результатом анализа на коронавирусную инфекцию состояние удовлетворительное, - заявляют в Минздраве Ульяновской области.

Так, с начала пандемии в регионе было выявлено 40 зараженных, но двое из них уже вылечились.