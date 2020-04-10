2020-04-10T12:50:35+03:00
Коронавирус Covid-19

В Ульяновской области от медсестры, которая вернулась из ОАЭ, коронавирусом заразились 34 человека

Вернувшись из заграницы, женщина не сообщила начальству о своей поездке и сразу вышла на работу
Алина ГАБДУЛИНА
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Все заболевшие и ранее находились под медицинским наблюдением и контролем.Все заболевшие и ранее находились под медицинским наблюдением и контролем.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Ульяновской области зафиксировано 34 новых случая коронавируса.

- Все заболевшие и ранее находились под медицинским наблюдением и контролем. В настоящее время стал известен повторный результат анализов, который также оказался положительным, - отмечают в Минздраве области.

Известно, что 34 новых зараженных контактировали с медсестрой из Карсунской районной больницы, которая 10 марта вернулась из ОАЭ без признаков ОРВИ и 13 числа приступила к работе. Начальству она тогда не сообщила о своем отпуске заграницей. После у нее был диагностирован COVID-19. Ранее женщина также заразила врача.

- У всех пациентов, с положительным повторным результатом анализа на коронавирусную инфекцию состояние удовлетворительное, - заявляют в Минздраве Ульяновской области.

Так, с начала пандемии в регионе было выявлено 40 зараженных, но двое из них уже вылечились.

ИСТОЧНИК KP.RU

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