В Ульяновской области выявлено два новых случая коронавируса: медсестра вернулась из ОАЭ и заразила врача

Во вторник, 7 апреля, стало известно о еще двух зараженных коронавирусом в Ульяновской области. Об этом сообщает федеральный штаб по борьбе с COVID-19. После информацию об этом подтвердили в областном Минздраве.

- Медицинская сестра Карсунской районной больницы вернулась 10 марта из ОАЭ без признаков ОРВИ, и 13 марта поступила к своим рабочим обязанностям, не сообщив работодателю о том, что выезжала за границу. 30 марта после появления первых симптомов ОРВИ женщине был выдан больничный лист. 2 апреля пациентка госпитализирована в ЦГКБ в удовлетворительном состоянии, где и находится в настоящее время. На данный момент диагноз подтвердился также у одного из контактных лиц - врача общей практики, - объясняют в ведомстве.

6 апреля у обоих медработников результаты повторных тестов подтвердились. Так, число инфицированных в Ульяновской области сейчас выросло до 3 человек. Ранее один - 15-летний школьник - выздоровел и был выписан из больницы.

Напомним, накануне вирус был выявлен у жительницы Новоспасского района. 19 марта она приехала с острова Бали в Москву, откуда поездом отправилась в Самару. Из Самары она приехала в Сызрань, а уже оттуда на такси - в Новоспасское.