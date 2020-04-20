В Ульяновской области коронавирус подтвердился еще у 19 человек. Об этом сообщили в федеральном оперштабе по борьбе с COVID-19.

Отметим, что с начала пандемии в регионе выявлено 187 случаев заболевания новой инфекцией. Трое зараженных вылечились, одна - 68-летняя женщина - скончалась. Также в клинической больнице Ульяновска скончались двое мужчин, чьи первичные тесты на коронавирус были положительными.

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