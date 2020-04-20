В Ульяновской области коронавирус подтвердился еще у 19 человек
С начала пандемии в регионе выявлено 187 зараженных
На данный момент трое зараженных вылечились, одна - 68-летняя женщина - скончалась.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:
В Ульяновской области коронавирус подтвердился еще у 19 человек. Об этом сообщили в федеральном оперштабе по борьбе с COVID-19.
Отметим, что с начала пандемии в регионе выявлено 187 случаев заболевания новой инфекцией. Трое зараженных вылечились, одна - 68-летняя женщина - скончалась. Также в клинической больнице Ульяновска скончались двое мужчин, чьи первичные тесты на коронавирус были положительными.
Материал дополняется.
ИСТОЧНИК KP.RU