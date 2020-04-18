В Татарстане выявлено 16 новых случаев заражения коронавирусом

Сегодня, 18 апреля, по данным оперативного штаба по борьбе с covid-19, в Татарстане выявлено 16 новых случаев заражения коронавирсуом. Все заболевшие находятся под наблюдением врачей. Число заболевших в республике достигло 160 человек.

До этого официально было зафиксировано 144 случая заражения (65 – завозные, 79 - контактные). 82 инфицированных в стационарах, 34 - на амбулаторном лечении, 28 - выздоровели, в том числе одна беременная женщина. Летальных случаев не зафиксировано.