Режим самоизоляции в Татарстане 2020: парикмахерским разрешили работать с 20 апреля
Начиная со следующего понедельника, 20 апреля, в Татарстане во время режима самоизоляции из-за коронавируса разрешили работать парикмахерским.
При этом там должны соблюдаться определенные санитарные меры. Например, установлении между сотрудниками социальной дистанции – 1,5 метра, прием клиентов строго по предварительной записи и периодическая дезинфекция помещений.
При этом, чтобы постричься, татарстанцам так же нужно будет оформлять цифровой пропуск на выход из дома. Для этого будет создана отдельная графа – цель.
- Получить пропуск на посещение парикмахерской можно будет только через личный кабинет на портале. Оформление пропуска по этой цели через SMS-сообщение будет недоступно, - сообщили в Минцифры Татарстана.
К слову, пропуск в парикмахерскую будет выдаваться всего один раз в месяц.
ИСТОЧНИК KP.RU