2020-04-18T19:16:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим самоизоляции в Татарстане 2020: парикмахерским разрешили работать с 20 апреля

Для их посещения так же нужно получить цифровой пропуск
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Алина НИЗАМОВАФото: Алина НИЗАМОВА
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Начиная со следующего понедельника, 20 апреля, в Татарстане во время режима самоизоляции из-за коронавируса разрешили работать парикмахерским.

При этом там должны соблюдаться определенные санитарные меры. Например, установлении между сотрудниками социальной дистанции – 1,5 метра, прием клиентов строго по предварительной записи и периодическая дезинфекция помещений.

При этом, чтобы постричься, татарстанцам так же нужно будет оформлять цифровой пропуск на выход из дома. Для этого будет создана отдельная графа – цель.

- Получить пропуск на посещение парикмахерской можно будет только через личный кабинет на портале. Оформление пропуска по этой цели через SMS-сообщение будет недоступно, - сообщили в Минцифры Татарстана.

К слову, пропуск в парикмахерскую будет выдаваться всего один раз в месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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