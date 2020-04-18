В Татарстане зарегистрирован случай коронавируса, при котором источник инфекции установить не удалось

18 Апр 2020 2020-04-18T16:17:50+03:00

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Сегодня, 18 апреля, на республиканском совещании президенту Татарстана доложили о ситуации с коронавирусом в регионе.

Так, руководитель управления Роспотребнадзора Татарстана Марина Патяшина сообщила, что на данный момент в республике зафиксировано 160 случаев заражения. При этом за последние 10 дней темп прироста числа зараженных не превышал 15%.

- В марте все зарегистрированные случаи коронавирусной инфекции были завозные. А с первых чисел апреля ситуация поменялась. Теперь завозными остаются лишь 35% случаев. Остальные приходятся на контактный путь передачи среди близкого окружения. А 15 апреля мы зарегистрировали первый случай заболевания, при котором источник инфекции установить не удалось, - доложила Патяшина. - С известными симптомами ОРВИ протекают 46% случаев, 39% - не имеют никаких клинических проявлений. Доля бессимптомных форм ежедневно увеличивается, и за последние дни составила более 70%. И только 15% случаев протекают с пневмонией.

Так, из 67 завозных случаях 37 связаны именно с поездками за границу, а 30 – это привезенные из других регионов России. Сейчас на ежедневном контроле остается 253 человека, которые приехали из зарубежа, 116 больных и тех, у кого есть подозрения на коронавирус, а также более тысячи людей, которые с ними контактировали. Все перечисленные находятся на карантине.

На фоне данной информации Рустам Минниханов поручил главам районов Татарстана организовать четкую работу всех структур, которые задействованы в борьбе с нераспространением коранвируса. Чиновники будут отвечать головой.

- Я персонально отвечаю по республике перед главой государства. Все федеральные, республиканские и муниципальные службы будут выполнять указания, формируемые нашим правительством. А главы районов несут персональную ответственность по своим территориям.У нас есть все необходимое, чтобы с минимальными потерями выйти из этой ситуации. Будут какие-то ограничения и сложности. Но придется потерпеть, - отметил Рустам Минниханов.

ИСТОЧНИК KP.RU