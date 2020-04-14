Коронавирус в Набережных Челнах, последние новости на 14 апреля 2020 года: заразились еще трое горожан

По последним данным в Набережных Челнах выявлено 10 случаев коронавируса, но двое зараженных уже выздоровели. О последних трех инфицированных стало известно накануне.

В общем же в Татарстане с момента начала пандемии коронавирусом заболели 84 человека, 17 из которых уже здоровы.

О СОЛИСТКЕ ГРУППЫ "АИГЕЛЬ"

Солистка российской группы «АИГЕЛ», уроженка Набережных Челнов Айгель Гайсина записала обращение для русскоязычных жителей Нью- Йорка . В нем певица напоминает о мерах против распространения коронавируса.

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СИСТЕМЕ ЦИФРОВЫХ ПРОПУСКОВ

Напомним, что выходить из дома можно, но только в крайних случаях или с цифровым пропуском. Однако к уже известным казанцам "целям" в системе добавились новые - для самозанятых.

Получив специальное разрешение, теперь можно осуществлять курьерскую доставку, ездить к производственным помещениям, закупать материалы и оказать услуги такси. На это гражданам будет выделяться по 12 часов - с 8.00 до 20.00.