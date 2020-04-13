2020-04-13T16:40:35+03:00
Коронавирус Covid-19

Солистка «АИГЕЛ» из Набережных Челнов записала объявление о коронавирусе для жителей Нью-Йорка

Татарская певица по образованию актриса озвучивания [видео]
Наиля ГАЛИМОВА
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Фото: instagram.com/aigelslvФото: instagram.com/aigelslv
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Солистка российской группы «АИГЕЛ», ставшей популярной после выхода песни «Татарин», Айгель Гайсина записала обращение для русскоязычных жителей Нью-Йорка. В нем певица из Набережных Челнов напоминает о мерах против распространения коронавируса. Видео с процессом записи обращения девушка выложила на своей страничке в инстаграм.

– Нюйоркцы, закрывайте нос и рот, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Если вам нужно выйти за необходимым, постоянно носите средства, закрывающие лицо, чтобы защитить других. Помните, человек может быть заразным ещё до проявления симптомов, – говорит Айгуль на видео. – Сделайте средства, закрывающие лицо, своими руками: используйте ткань, головную повязку или шарф. Выстирайте и тщательно высушите их, и оставьте медицинские маски работникам здравоохранения.

aigelslvaigelslv
Солистка АИГЕЛ из Челнов записала объявление о коронавирусе для русскоязычных ньюйоркцев
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Кстати говоря, по образованию Айгель Гайсина – актриса озвучивания. О том, что памятка для ньюйоркцев будет с ее голосом, певица анонсировала в своем инстаграме еще в конце марта: «Как сказывается пандемия на работе диктора: щас буду озвучивать памятку про коронавирус для русскоязычных жителей Нью-Йорка и обзор самых популярных вебкам сервисов!».

Отметим, что данная запись была сделана по заказу властей Нью-Йорка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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