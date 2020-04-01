2020-04-01T16:09:53+03:00
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Глава Минцифры Татарстана: во время самоизоляции выходить из дома по СМС-пропуску можно только два раза в сутки

Власти республики продолжают объяснять, как работает система пропусков в режиме полной самоизоляции в Татарстане 2020 [схема действий]
Лика ИСАЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Во время оналайн-брифинга глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин разъяснил некоторые нюансы работы системы по выдаче СМС-пропусков во время режима полной самоизоляции в Татарстане 2020.

Главное, что уточнил министр, так это – выходить из дома по одному СМС-пропуску можно не более двух раз в сутки, чтобы люди не злоупотребляли им и в итоге не заразились.

Отметил Хайруллин и ряд проблем. Последние начались практически сразу после того, как Кабмин Татарстана опубликовал схему и подсказки для получения татарстанцами СМС-пропусков.

Например, операторы МТС и Теле2 сразу не смогли справиться с потоком запросов в систему. Например, один из желающих получить СМС-пропуск до сих пор ждет ответа на свои сообщения.

- С утра уже было зарегистрировано более 10 тысяч жителей Татарстана, у нас в республики выдано более 7 миллионов симкарт, представляете, какой это поток сообщений? – сказал Хайруллин. – Если есть вопросы, то можно позвонить на «горячую линию» по телефону 8 800 250 90 33.

Поступили жалобы на сотовых операторов, которые за смс на бесплатный номер 2590 снимают со счетов своих клиентов деньги. Хайруллин заверил, что это уже устранено – просто операторы ожидали официального подтверждения документа.

Что же касается предоставленных паспортных данных при получении СМС-пропуска, то по словам главы Минцифры Татарстана, эти сведениями никто не воспользуется в корыстных целях – вся информация будет защищена.

КАК ПОЛУЧИТЬ СМС-ПРОПУСК

Сначала надо отправить смс на бесплатный номер 2590 «Регистрация#Фамилия, имя, отчество#серия и номер паспорта#адрес фактического места проживания#согласен на обработку персональных данных». В ответ придет уникальный код. В последующем уже можно «отпрашиваться» и писать смс с целью выхода за пределы дома. Список «законных оправданий» пока состоит из 9 пунктов:

- посещение суда

- доставка несовершеннолетних в образовательную организацию

- посещение медицинской или ветеринарной организации

- участие в похоронах

- получение, восстановление паспорта

- выезд на дачу

- посещение кредитных организаций и почтовых отделений

- доставка лекарств, продуктов питания и предметов первой необходимости нетрудоспособным родственникам, оказание им помощи

- изменение места жительства (места пребывания).

Пишешь смс на тот же номер 2590 с сообщением «ЦЕЛЬ 1» (в зависимости от необходимости), получаешь ответ, где указан период времени, когда можно выходить из дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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