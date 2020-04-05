В Татарстане упростили регистрацию для получения СМС-пропуска

5 Апр 2020 2020-04-05T12:05:44+03:00

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Выйти на улицу в Татарстане пока можно только по СМС-пропуску. Вот только регистрация для его получения с сегодняшнего дня, 5 апреля, стала проще. Теперь на номер 2590 нужно отправить бесплатное сообщение, в котором будет указан только номер паспорта. Например, Регистрация#9219632506.

Далее человек как и прежде может выбрать цель, с которой он собирается временно покинуть место самоизоляции. Накануне время действия ряда пропусков увеличилось. Так, на выезд на дачу (или возвращение с нее) дается два часа вместо одного, а на смену места самоизоляции - шесть часов вместо одного.

- Важно, что при оформлении цифрового пропуска для изменения места пребывания (Цель 9) в ответном сообщении пользователю необходимо будет указать новый адрес самоизоляции. Прежний формат регистрации в системе продолжает работать, пользователи также могут его применить, - сообщает пресс-служба правительства республики.

ИСТОЧНИК KP.RU