2020-04-04T20:40:29+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ульяновске, последние новости на 5 апреля 2020 года: все школьники смогут учиться дистанционно

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Ульяновске на утро 5 апреля 2020 года
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Сейчас власти Ульяновской области ищут семьи, нуждающиеся в компьютерах для дистанционного обучения, а после выдадут им технику.Сейчас власти Ульяновской области ищут семьи, нуждающиеся в компьютерах для дистанционного обучения, а после выдадут им технику.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

По официальным данным на утро воскресенья, 5 апреля, в Ульяновской области зараженных коронавирусом по прежнему нет.

О ПОДДЕРЖКЕ ДЕТЕЙ

Более 14,6 тысяч ульяновских школьников из-за коронавируса получили продуктовые наборы. Они были направлены льготной категории учащихся - дети из малообеспеченных или многодетных семей, а также ребята из семей, находящихся в социально-опасном положении. Наборы рассчитаны на 10 дней.

Известно, что школьники продолжат свое обучение дистанционно. Однако компьютеры есть не в каждой семье. Эту проблему также решат местные власти. Сейчас они ищут семьи, нуждающиеся в технике, а после им ее выдадут.

При необходимости ноутбуки выдаются и учителям. Для организации дистанционного обучения каждая школа зарегистрировалась на специализированной интернет-платформе.

О ПРОИЗВОДСТВЕ МЕДИЦИНСКИХ МАСОК

В конце апреля в Ульяновске начнут выпускать одноразовые медицинские маски. Этим займется русско-китайская компания, которая разместит три производственные линии в индустриальном парке в портовой зоне города.

- На первом этапе инвестор планирует производить до 200 тысяч одноразовых масок в сутки. На следующем - обсуждаем налаживание производства респираторов класса FFP3 с производственной мощностью 100 тысяч штук в сутки, а также изолирующих костюмов, - передает пресс-служба области слова гендиректора Корпорации развития региона Сергея Васина.

ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ

Из-за действующей в Ульяновске полной самоизоляции, в городе сократился пассажиропоток. Из-за этого состав общественного транспорта пришлось сократить на 30% от режима выходного дня. Планируется, что данная мера будет действовать до конца апреля.

Отметим, что за соблюдением режима полной самоизоляции в Ульяновской области следят дружинники.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Проблемы могут быть и у вас»: В Ивановской области министр призвал жителей не пускать москвичей в дома
Жителей попросили не сдавать квартиры бегущим от коронавируса москвичам. Наш колумнист Егор Арефьев - о том, как вирус посеял в стране ненависть по географическому признаку
Новости 24
В Татарстане на пожаре погиб 60-летний мужчина
"Ак Барс" не будет продлевать контракт с Олегом Ли
"Американский военный" обманул жительницу Татарстана на 220 тысяч рублей
Более 14 тысяч ульяновских школьников получили продовольственные наборы
В Татарстане увеличивают производство антисептиков
"Ужасно мучаюсь": Слуцкий рассказал, как проводит дни в самоизоляции
"Ак Барс" продлил контракт с Рейдеборном
"Он начал капризничать": Генменеджер "Ак Барса" объяснил почему обменяли форварда Ткачева
Казанское "Динамо" сохранило в составе пять волейболисток
Режим полной самоизоляции в Ульяновске: Подвижной состав общественного транспорта сокращен на 30%
Все школы Казани готовы к переходу на дистанционное обучение
"Всю команду сохранить все равно не получится": Кого из лидеров "Ак Барс" рассчитывает сохранить
В аэропорту Казани у пассажира в кроссовках нашли наркотик
Медиков Ульяновской области поощрят за борьбу с коронавирусом на 59 миллионов рублей
В Чебоксарах муниципальные парковки останутся бесплатными до конца апреля
СУ СКР Татарстана: отчим приставал к 13-летней падчерице и показывал ей порно
В Казани мужчина зарезал свою мать
Чебоксары заняли 1 место в ПФО по качеству городской среды в 2019 году
В Татарстане сняли на видео, как проводят санитарную обработку улиц от коронавируса
В Казани приставы приостановили деятельность камерного театра "Сдвиг"
Жителя Татарстана задержали за распространение порноролика с ребенком
Медики Марий Эл получат 26,2 миллиона рублей поощрения за борьбу с коронавирусом