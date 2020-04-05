Коронавирус в Ульяновске, последние новости на 5 апреля 2020 года: все школьники смогут учиться дистанционно

По официальным данным на утро воскресенья, 5 апреля, в Ульяновской области зараженных коронавирусом по прежнему нет.

О ПОДДЕРЖКЕ ДЕТЕЙ

Более 14,6 тысяч ульяновских школьников из-за коронавируса получили продуктовые наборы. Они были направлены льготной категории учащихся - дети из малообеспеченных или многодетных семей, а также ребята из семей, находящихся в социально-опасном положении. Наборы рассчитаны на 10 дней.

Известно, что школьники продолжат свое обучение дистанционно. Однако компьютеры есть не в каждой семье. Эту проблему также решат местные власти. Сейчас они ищут семьи, нуждающиеся в технике, а после им ее выдадут.

При необходимости ноутбуки выдаются и учителям. Для организации дистанционного обучения каждая школа зарегистрировалась на специализированной интернет-платформе.

О ПРОИЗВОДСТВЕ МЕДИЦИНСКИХ МАСОК

В конце апреля в Ульяновске начнут выпускать одноразовые медицинские маски. Этим займется русско-китайская компания, которая разместит три производственные линии в индустриальном парке в портовой зоне города.

- На первом этапе инвестор планирует производить до 200 тысяч одноразовых масок в сутки. На следующем - обсуждаем налаживание производства респираторов класса FFP3 с производственной мощностью 100 тысяч штук в сутки, а также изолирующих костюмов, - передает пресс-служба области слова гендиректора Корпорации развития региона Сергея Васина.

ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ

Из-за действующей в Ульяновске полной самоизоляции, в городе сократился пассажиропоток. Из-за этого состав общественного транспорта пришлось сократить на 30% от режима выходного дня. Планируется, что данная мера будет действовать до конца апреля.

Отметим, что за соблюдением режима полной самоизоляции в Ульяновской области следят дружинники.