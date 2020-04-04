2020-04-04T17:30:42+03:00
Общество

Более 14 тысяч ульяновских школьников получили продовольственные наборы

Наборы рассчитаны на 10 дней
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: мэрия Ульяновска.Фото: мэрия Ульяновска.
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В Ульяновске завершается выдача продовольственных наборов для школьников, рассчитанных на 10 учебных дней. Об этом главе города Сергею Панчину доложила начальник управления образования Светлана Куликова.

С 1 апреля в городских школах родителям школьников, получающих льготное питание, начали выдавать продовольственные наборы. Данная мера социальной поддержки реализуется по инициативе губернатора Ульяновской области Сергея Морозова.

По информации управления образования, 14 627 школьников Ульяновска получили продовольственные наборы.

- Каждый оператор питания определил необходимый перечень продуктов, которые вошли в состав продовольственного набора в соответствии с нормами СанПиН из расчета на одного ребенка на 10 дней. Родители получают продовольственные наборы непосредственно в школах согласно графику. Он был составлен таким образом, чтобы исключить массовое скопление людей в помещении, - отметила Светлана Куликова.

Напомним, льготное питание в общеобразовательных организациях города получают дети из малообеспеченных семей, ребята из многодетных семей, учащиеся из семей, находящихся в социально-опасном положении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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