2020-04-02T15:19:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Сын депутата заксобрания Ульяновской области смог вылечиться от коронавируса

Школьник был единственным инфицированным в своем регионе
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Первый зараженный ранее вернулся в Димитровград после поездки в Лондон.Первый зараженный ранее вернулся в Димитровград после поездки в Лондон.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В четверг, 2 апреля, стало известно, что единственный зараженный коронавирусом в Ульяновской области - 15-летний школьник из Димитровграда, выздоровел. Сейчас в регионе инфицированных COVID-19 нет, но под наблюдением врачей находятся около 400 человек, сообщает Роспотребнадзор.

Напомним, ранее отец зараженного коронавирусом парня - депутат законодательного собрания Ульяновской области Михаил Рожков - извинился перед местными жителями.

- Мы искренне сожалеем и переживаем за то, что это случилось не просто в нашей семье, а во всем регионе, а также за наше возможное нарушение режима изоляции, - написал на своей странице в соцсети Рожков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
ВТБ: более 70 тысяч клиентов обратились за реструктуризацией кредитов
Продление нерабочей недели в Казани: власти Татарстана сами решат до какого срока продлить режим полной самоизоляции
Во всем Татарстане с 10 апреля вводится особый противопожарный режим
Медучреждения Татарстана временно перестанут оказывать плановую амбулаторно-поликлиническую помощь
В Ульяновской области иномарка врезалась в забор, а после оказалась в кювете: водитель пострадал
Парад будет: Минобороны РФ опровергло сообщение об отмене торжества на Красной площади в честь Дня Победы 2020
В Казани почти 24,5 тысячам школьникам привезут бесплатные продуктовые наборы
Вокруг Казани установили 14 совместных постов ГИБДД и Росгвардии
В Татарстане скончался поэт, прозаик и публицист Равиль Валиев
Владимир Путин на пост начальника ФСБ в Татарстане назначил Игоря Хвостикова
За нарушение режима полной самоизоляции в Татарстане наказан 61 человек
Во время режима полной самоизоляции в Татарстане не собираются ограничивать продажу спиртного
ВТБ расширяет онлайн-консультацию клиентов
Как тест на беременность: казанские ученые решили создать новую экспресс-систему для выявления коронавируса
Сразу в 29 регионах России выявлены новые случаи коронавируса
В Казани пропала 21-летняя Карина Гайнуллина
ВТБ и Домиленд переводят работу строительных и управляющих компаний в онлайн
В Казани "четырнадцатая" сбила пешехода-нарушителя
В Татарстане штрафом наказали еще одну "сплетницу" за слухи о коронавирусе
В Чувашии открыли понтонную переправу через реку Сура
В 2020 году в Чувашии начнут строительство девяти новых детских садов
Жителя Татарстана за убийство отца приговорили к 8 годам колонии
Навигационные панели в метро Казани обновят за 1,5 миллиона рублей
Жителя Чувашии арестовали за попытку изнасиловать мать своей экс-сожительницы