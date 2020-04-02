Сын депутата заксобрания Ульяновской области смог вылечиться от коронавируса

В четверг, 2 апреля, стало известно, что единственный зараженный коронавирусом в Ульяновской области - 15-летний школьник из Димитровграда, выздоровел. Сейчас в регионе инфицированных COVID-19 нет, но под наблюдением врачей находятся около 400 человек, сообщает Роспотребнадзор.

Напомним, ранее отец зараженного коронавирусом парня - депутат законодательного собрания Ульяновской области Михаил Рожков - извинился перед местными жителями.

- Мы искренне сожалеем и переживаем за то, что это случилось не просто в нашей семье, а во всем регионе, а также за наше возможное нарушение режима изоляции, - написал на своей странице в соцсети Рожков.