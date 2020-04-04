2020-04-04T12:13:11+03:00
Общество

Режим полной самоизоляции в Ульяновске: Подвижной состав общественного транспорта сокращен на 30%

В городе заметно снизился пассажиропоток
Владимир КРУПСКИЙ
Поделиться:
Жители Ульяновска предпочитают оставаться дома и не пользоваться транспортом.Жители Ульяновска предпочитают оставаться дома и не пользоваться транспортом.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
Изменить размер текста:

В связи с объявленным режимом самоизоляции в Ульяновске резко снизился пассажиропоток. Подвижной состав общественного транспорта сокращен на 30% от режима выходного дня.

- Руководители предприятий, занимающихся пассажирскими перевозками, отмечают значительное снижение востребованности автобусов, трамваев и троллейбусов в связи с предпринимаемыми мерами по нераспространению коронавирусной инфекции. Поэтому количество подвижного состава на маршрутах сокращено на 30% от режима выходного дня. Планируется, что данная мера будет действовать до 30 апреля, - сказал и.о. начальника управления дорожного хозяйства и транспорта Виталий Михнович.

По всем вопросам, связанным с работой общественного транспорта, ульяновцы могут обращаться в управление дорожного хозяйства и транспорта администрации города Ульяновска по телефонам: 27-07-45 и 27-07-46.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"Ак Барс" не будет продлевать контракт с Олегом Ли
"Американский военный" обманул жительницу Татарстана на 220 тысяч рублей
Более 14 тысяч ульяновских школьников получили продовольственные наборы
В Татарстане увеличивают производство антисептиков
"Ужасно мучаюсь": Слуцкий рассказал, как проводит дни в самоизоляции
"Ак Барс" продлил контракт с Рейдеборном
"Он начал капризничать": Генменеджер "Ак Барса" объяснил почему обменяли форварда Ткачева
Казанское "Динамо" сохранило в составе пять волейболисток
Режим полной самоизоляции в Ульяновске: Подвижной состав общественного транспорта сокращен на 30%
Все школы Казани готовы к переходу на дистанционное обучение
"Всю команду сохранить все равно не получится": Кого из лидеров "Ак Барс" рассчитывает сохранить
В аэропорту Казани у пассажира в кроссовках нашли наркотик
Медиков Ульяновской области поощрят за борьбу с коронавирусом на 59 миллионов рублей
В Чебоксарах муниципальные парковки останутся бесплатными до конца апреля
СУ СКР Татарстана: отчим приставал к 13-летней падчерице и показывал ей порно
В Казани мужчина зарезал свою мать
Чебоксары заняли 1 место в ПФО по качеству городской среды в 2019 году
В Татарстане сняли на видео, как проводят санитарную обработку улиц от коронавируса
В Казани приставы приостановили деятельность камерного театра "Сдвиг"
Жителя Татарстана задержали за распространение порноролика с ребенком
Медики Марий Эл получат 26,2 миллиона рублей поощрения за борьбу с коронавирусом