Режим полной самоизоляции в Ульяновске: Подвижной состав общественного транспорта сокращен на 30%

4 Апр 2020 2020-04-04T12:13:11+03:00

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В связи с объявленным режимом самоизоляции в Ульяновске резко снизился пассажиропоток. Подвижной состав общественного транспорта сокращен на 30% от режима выходного дня.

- Руководители предприятий, занимающихся пассажирскими перевозками, отмечают значительное снижение востребованности автобусов, трамваев и троллейбусов в связи с предпринимаемыми мерами по нераспространению коронавирусной инфекции. Поэтому количество подвижного состава на маршрутах сокращено на 30% от режима выходного дня. Планируется, что данная мера будет действовать до 30 апреля, - сказал и.о. начальника управления дорожного хозяйства и транспорта Виталий Михнович.

По всем вопросам, связанным с работой общественного транспорта, ульяновцы могут обращаться в управление дорожного хозяйства и транспорта администрации города Ульяновска по телефонам: 27-07-45 и 27-07-46.

ИСТОЧНИК KP.RU