2020-03-28T12:27:08+03:00
Коронавирус Covid-19

В Татарстане выявлено три новых случая коронавируса: число больных достигло 13 человек

Отмечается, что, как и прежде, все зараженные прибыли из заграницы
Олег ЛУГОВОЙ
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Двое из них находятся в Казани, а третий пациент в Набережных Челнах.Двое из них находятся в Казани, а третий пациент в Набережных Челнах.Фото: Пресс-служба президента РТ
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Двое заболевших сейчас находятся в Казани – в республиканской инфекционной больнице, а один в Набережных Челнах – в городской инфекционной больнице. Все они заразились во время пребывания за границей. Сообщает татарстанский штаб по борьбе с коронавирусом.

По данным штаба, состояние у новых заболевших сейчас ближе к удовлетворительному, повышенная температура отсутствует. Все, кто с ними контактировал и летел на одном самолете, также находятся под медицинским контролем.

В итоге число больных коронавирусом в Татарстане достигло 13 человек. Двое из них находятся в больнице Набережных Челнов, остальные в Казани. Напомним, первый заразившийся – волейболист казанского «Зенита» Эрвин Нгапет, уже выздоровел и был выписан из больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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