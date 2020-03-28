В Татарстане выявлено три новых случая коронавируса: число больных достигло 13 человек

Двое заболевших сейчас находятся в Казани – в республиканской инфекционной больнице, а один в Набережных Челнах – в городской инфекционной больнице. Все они заразились во время пребывания за границей. Сообщает татарстанский штаб по борьбе с коронавирусом.

По данным штаба, состояние у новых заболевших сейчас ближе к удовлетворительному, повышенная температура отсутствует. Все, кто с ними контактировал и летел на одном самолете, также находятся под медицинским контролем.

В итоге число больных коронавирусом в Татарстане достигло 13 человек. Двое из них находятся в больнице Набережных Челнов, остальные в Казани. Напомним, первый заразившийся – волейболист казанского «Зенита» Эрвин Нгапет, уже выздоровел и был выписан из больницы.