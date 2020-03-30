2020-03-30T14:11:45+03:00
Коронавирус Covid-19

В случаи необходимости в Татарстане готовы создать более 2,7 тысяч койко-мест для зараженных коронавирусом

Среди прочих медучреждений они могут появиться в казанской клинической больнице №7
Алина ГАБДУЛИНА
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Сейчас 11 зараженных находятся в республиканской инфекционной больнице, еще двое - в больнице Набережных Челнов.Сейчас 11 зараженных находятся в республиканской инфекционной больнице, еще двое - в больнице Набережных Челнов.Фото: Алина ГАБДУЛИНА
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Несмотря на то, что сейчас в Татарстане коронавирусом заражены 13 человек, в Казани и ближайших городах республики могут развернуть более 2,7 тысяч койко-мест. Об этом на заседании регионального штаба по противодействую распространению COVID-19 сообщил замминистра здравоохранения Татарстана Владимир Жаворонков. Среди медучреждений, готовых принять заболевших в столице республики значатся городская клиническая больница № 7 и клиника Казанского медицинского университета.

Вместе с тем в сложной эпидемиологической ситуации в республиканской инфекционной больнице планируется организовать для зараженных коронавирусом специальный корпус.

Отметим, что сейчас 11 зараженных находятся в республиканской инфекционной больнице, еще двое - в больнице Набережных Челнов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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