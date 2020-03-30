2020-03-30T16:18:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Первые случаи коронавируса в Марий Эл: инфицированы два человека

Заразившиеся изолированы от общества и находятся под наблюдением врачей
Олег ЛУГОВОЙАлина ГАБДУЛИНА
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Под наблюдением врачей должны также находится и те, кто контактировал с больными.Под наблюдением врачей должны также находится и те, кто контактировал с больными.
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В Марий Эл были зафиксированы первые случаи заболевания коронавирусом. Пока речь идет о двух пациентах, сообщает оперативный штаб по борьбе с covid19.

Один из случаев не завозной - заразилась жительница Йошкар-Олы. Вторая заболевшая же недавно приехала на поезде в столицу Марий Эл из Москвы.

Обе заразившиеся изолированы от общества и находятся под наблюдением врачей. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Сейчас устанавливаются личности всех, кто контактировал с заболевшими.

Напомним, ранее министерство здравоохранения Марий Эл получило 23 миллиона рублей на борьбу с коронавирусом. Деньги были выделены из резервного фонда республики. В частности, средства направлены на предупреждение заболевания и ликвидацию последствий его распространения, а также на покупку средств индивидуальной защиты для медработников (респираторов и защитных костюмов).

Отметим, что в то же время в соседнем с Марий Эл Татарстане коронавирусом заразились уже 14 человек. Один из них - знаменитый волейболист Эрвин Нгапет - вылечился.

ИСТОЧНИК KP.RU

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