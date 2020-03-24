2020-03-24T11:59:08+03:00
Происшествия

Появилось видео возвращения похищенного младенца в Йошкар-Оле

Прежде чем забрать ребенка из перинатального центра, похитительница долго выбирала его среди других [видео]
Лика ИСАЕВА
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Трехдневную девочку нашли в чужой кроватке и передали родителям.Трехдневную девочку нашли в чужой кроватке и передали родителям.Фото: скриншот с видео
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В Йошкар-Оле продолжается расследование уголовных дел по факту похищения из Республиканского перинатального центра трехдневного ребенка.

Как уже сообщалась ранее, девочку выкрала 33-летняя Анастасия М., у которой несколько дней назад в этом же роддоме в результате преждевременных родов скончался ребенок.

Когда ее ребенок умер, Анастасия ничего не стала говорить супругу. Как сообщил собственный источник "Комсомолки" в правоохранительных органах, женщина за те несколько дней, что находилась в больнице, как оказалось, уже присмотрела себе чужого ребенка. Выбирала долго, в итоге взгляд женщины упал на родившуюся 20 марта девочку.

Отсутствие ребенка мужу Анастасия объяснила тем, что младенец еще в отделении новорожденных, где ему должны сделать прививки. А в понедельник, 23 марта, она приехала в роддом в тех самых халате и тапочках, в которых там до этого лежала.

Анастасии удалось смешаться с другими пациентками и она незамеченной прошла в послеродовое отделение. Когда мама недавно появившейся на свет девочки ушла на процедуры, оставив ее спать в палате, туда зашла Анастасия. Она взяла притихшего ребенка, вышла на улицу и просто уехала к себе домой. Именно там в последствии и нашли младенца, лежащего в кроватке невыжившего ребенка Анастасии.

К слову, сейчас проверяется также версия и того, что женщина и вовсе не была беременна и похищение младенца она спланировала заранее, так как ей очень хотелось иметь детей.

В Республике Марий Эл найдена похищенная новорожденная девочка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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