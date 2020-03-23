Стали известны приметы похищенного младенца из перинатального центра в Йошкар-Оле

«Комсомолка» публикует приметы похищенного из перинатального центра младенца. Напомним, ЧП произошло в Йошкар-Оле днем 23 марта. Как только стало известно об исчезновении девочки, которой с момента рождения не исполнилось и трех дней, на ноги была поднята вся полиция Марий Эл.

Итак, приметы девочки: рост 48 сантиметров, волосы темные, глаза карие, была завернута в пеленки и одета в белую распашонку в сиреневый цветочек.

Параллельно с поисками следственный комитет возбудил два уголовных дела. Первое о похищении ребенка, второе о халатности. Поиски продолжаются. К ним присоединились волонтеры.

- Мы в курсе ситуации. Сейчас идет совместная работа со следователями, - в свою очередь сообщили «Комсомолке» в офисе уполномоченного при главе Марий Эл по правам ребенка Ольги Торощиной.

По предварительным пока данным, к похищению младенца может быть причастна женщина, которой на вид около 40 лет. Как сообщили «Комсомолке» собственные источники в правоохранительных органах, новорожденная девочка перед похищением находилась вместе с матерью в палате «мать-дитя». Родительница ушла на процедуры, а когда вернулась, то не нашла на месте своего ребенка.