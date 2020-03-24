2020-03-24T06:35:05+03:00
Происшествия

В Йошкар-Оле похитительница новорожденной решилась на преступление, когда сама потеряла ребенка

Обнаруженную в ее квартире малышку после осмотра медиков передадут родителям
Лика ИСАЕВА
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Ребенок исчез из роддомаРебенок исчез из роддомаФото: Игорь ЧАБАНЕНКО
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Стали известны некоторые подробности страшной истории с похищением новорожденной девочки в Йошкар-Оле. Напомним, что вчера, 23 марта, ее примерно в 11.30 из палаты "Мать - ребенок" Республиканского Перинатального центра вынесла неизвестная. Вернувшаяся с процедур мать не обнаружила в кроватке своего ребенка, и заявила в полицию.

В СУ СКР Марий Эл возбудили два уголовных дела - "Халатность" и "Похищение несовершеннолетнего".

Женщины, лежавшие в послеродовом отделении, помогли составить фоторобот неизвестной, которая вынесла ребенка. Этот фоторобот раздали всем участником масштабной поисковой операции, организованной для розыска девочки и ее похитительницы.

Этот фоторобот помог найти ребенка Фото: Из материалов пресс-службы

Этот фоторобот помог найти ребенкаФото: Из материалов пресс-службы

Одновременно следователи проводили работу в больнице, выясняя, как могло произойти похищение. Свидетели рассказали, что похитительница выглядела как пациентка - на ней был домашний цветастый халат, черная футболка в белую полоску, серые колготки и черные тапочки. Пройти в послеродовое отделение из хирургического она могла по подземному переходу, соединяющего два корпуса. Сделали предположение, что женщина и сама - пациентка больницы.

Масштабная работа, проведенная правоохранителями Марий Эл, помогла. Уже в 22.00 в понедельник,23 марта, вычислить и обнаружить квартиру, где находились ребенок и злоумышленница. Девочку изъяли из квартиры на улице Подольских Курсантов в Йошкар-Оле. Подозреваемую задержали.

Собственный источник "Комсомолки" в правоохранительных органах сообщил, что на этот адрес они вышли после тщательного изучения всех обстоятельств совершенного преступления и изучив истории болезней пациенток Республиканского перинатального центра. Оказалось, что некоторое время назад в медучреждение доставили женщину, у которой на большом сроке прервалась беременность. Ребенок скончался, но родным об этом она не рассказала. Во время выписки она сумела пройти в отделение, где лежат мамочки с малышами, и, увидев палату, где не было взрослых, забрала ребенка.

- Сейчас будет проведена судебно-психиатрическая экспертиза, которая поможет установить, в каком состоянии во время совершения преступления находилась подозреваемая, - сообщил источник "Комсомолке".

Медики сейчас исследуют новорожденную. По предварительным данным, она не пострадала. После проведения ряда процедур, когда будет установлено кровное родство обнаруженной девочки и роженицы, ее передадут родителям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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