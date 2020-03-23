2020-03-23T17:30:29+03:00
Происшествия

В Йошкар-Оле из перинатального центра похитили новорожденную девочку

Ее поисками сейчас занимается полиция [фото]
Лика ИСАЕВА
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Младенец был завернут в разноцветные пеленки.Младенец был завернут в разноцветные пеленки.Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО
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Вся полиция Марий Эл поднята по тревоге. Разыскивают новорожденную девочку, которая исчезла сегодня, 23 марта, из Перинатального центра Йошкар-Олы.

Пока подробности исчезновения малышки не сообщаются. Известно, что на момент похищения девочке было не более трех дней. Приметы ребенка: рост 48 сантиметров, волосы темные, глаза карие.

- По факту исчезновения ребенка возбуждено два уголовных дела по статьям "Похищение несовершеннолетнего" и "Халатность", - сообщили в следственном комитете Марий Эл.

Известно, что к поиску малышки подключили и поисковую группу "Лиза Арлет". По поступающим сообщениям, ребенок был завернут в разноцветные пеленки. К его похищению может быть причастна женщина, которой на вид около 40 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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