В Йошкар-Оле из перинатального центра похитили новорожденную девочку

Вся полиция Марий Эл поднята по тревоге. Разыскивают новорожденную девочку, которая исчезла сегодня, 23 марта, из Перинатального центра Йошкар-Олы.

Пока подробности исчезновения малышки не сообщаются. Известно, что на момент похищения девочке было не более трех дней. Приметы ребенка: рост 48 сантиметров, волосы темные, глаза карие.

- По факту исчезновения ребенка возбуждено два уголовных дела по статьям "Похищение несовершеннолетнего" и "Халатность", - сообщили в следственном комитете Марий Эл.

Известно, что к поиску малышки подключили и поисковую группу "Лиза Арлет". По поступающим сообщениям, ребенок был завернут в разноцветные пеленки. К его похищению может быть причастна женщина, которой на вид около 40 лет.