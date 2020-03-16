2020-03-16T15:52:50+03:00
Спорт

"Каким недалеким лицемером надо быть!": Футболист Тарасов встал на защиту Валентины Терешковой

Предложение первой женщины-космонавта о внесении поправок в Конституцию России некоторые восприняли враждебно
Владимир КРУПСКИЙ
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Футболист призвал не критиковать Терешкову, а наоборот, поддержать ее.Футболист призвал не критиковать Терешкову, а наоборот, поддержать ее.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Полузащитник казанского "Рубина" Дмитрий Тарасов опубликовал очередной пост в Инстаграме. На сей раз он высказал свою позицию по поводу предложенных Валентиной Терешковой поправок в Конституцию Российской Федерации. В частности, первая женщина-космонавт предложила убрать ограничения по числу сроков для действующего Президента России.

Впрочем, футболиста заинтересовали не сколько слова депутата Госдумы Валентины Терешковой, сколько реакция на них в интернете. По словам Тарасова, в Сети женщину-космонавта просто затравили.

- Дорогие друзья, я здесь, на своей странице не буду обсуждать правильно, или не правильно сказала Терешкова. Ее позиция - этого я не касаюсь Но! С недоумением смотрю на то, как какие-то дураки набросились на Валентину Терешкову. При этом с большим удивлением обнаружил, что этих дураков много. - написал Тарасов в Инстаграме.

По его словам, в соцсетях зачастую обзывают Терешкову, видимо, забывая сколько важного она сделала для страны.

- Да это просто каким недалеким лицемером надо быть! Я хочу сказать, что всегда нужно следить за своим языком: кому, где, что и как вы говорите. И всегда отвечать за свои слова. В любом случае это нас не красит как русский народ. Вокруг итак очень много всякого, чтобы ещё мы здесь показывали свою невоспитанность. В любом случае, Валентина Терешкова останется в истории, а вы, кто ее оскорбляет, после такого - просто г..., - написал Тарасов.

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Тарасов заступился за Валентину Терешкову
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Напомним, Тарасов является воспитанником столичного "Спартака", но за основную команду "красно-белых" он так и не сыграл. Футболист выступал за "Томь" и "Москву", а большую часть карьеры провел в "Локомотиве". Летом его контракт с "железнодорожниками" истек и он остался без работы. В январе стало известно, что "Рубин" пригласил Тарасова на просмотр, а спустя месяц предложил ему контракт.

Правда. спустя три дня после подписания соглашения, Тарасов сломал ногу на тренировке и выбыл на долгий срок. Ему провели успешную операцию в Италии. Сейчас игрок восстанавливается в Москве. При этом. сам Тарасов признался, что из-за череды травм даже обратился за помощью к экстрасенсу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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