2020-03-08T15:11:01+03:00
Общество

Казанский врач рассказала, как в карантине по коронавирусу у медиков складывались отношения с пассажирами Diamond Princess

Персонал больницы провел эти 14 дней вместе с пациентами в полной изоляции [фото]
Олег ЛУГОВОЙ
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Казанский врач Дина Семенова и глава Минздрава России Михаил Мурашко.Казанский врач Дина Семенова и глава Минздрава России Михаил Мурашко.Фото: Пресс-служба президента РТ
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В это воскресенье из казанской инфекционной больницы после карантина по коронавирусу были выписаны 8 пассажиров, эвакуированных с лайнера Diamond Princess. Вместе с ними все эти 14 дней в полной изоляции находились и медперсонал, который в итоге оказался не столь многословен.

Выйдя из карантина лишь врач Дина Семенова после церемонии награждения от главы Минздрава России рассказала журналистам, какие отношения сложились у персонала с пациентами, когда они были закрыты в больнице.

Во-первых, как и полагается, медики жили отдельно и заходили к туристам только в специальных защитных костюмах. Как только пациентов с подозрением на коронавирус доставили в Казань, они, по словам Семеновой, были очень печальными, так как их снова ждала изоляция. Со временем люди открылись друг другу и с персоналом больницы сложились очень хорошие отношения.

14 дней взаперти провели как пациенты, так и медики инфекционной больницы. Фото: Алина ГАБДУЛИНА

14 дней взаперти провели как пациенты, так и медики инфекционной больницы.Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Напомним, 8 пассажиров Diamond Princess привезли на карантин в Казань 23 февраля. Каждый день за ними следили врачи. Никаких признаков осложнения здоровья людей не наблюдалось. По окончании карантина, все были выписаны 8 марта. Пациенты попросили сделать это по-тихому, чтобы избежать повышенного внимание прессы.

Прежде чем зайти к пациентам, медики должны были одеть спецкостюм. Фото: Пресс-служба президента РТ

Прежде чем зайти к пациентам, медики должны были одеть спецкостюм.Фото: Пресс-служба президента РТ

Чего не удалось избежать самим медикам. Поблагодарить их и наградить за работу в больницу прибыли президент Татарстана Рустам Минниханов и глава Минздрава России Михаил Мурашко.

За проявленную преданность своему долгу казанских медиков вышедших из карантина наградил глава Минздрава России Михаил Мурашко. Фото: Пресс-служба президента РТ

За проявленную преданность своему долгу казанских медиков вышедших из карантина наградил глава Минздрава России Михаил Мурашко.Фото: Пресс-служба президента РТ

ИСТОЧНИК KP.RU

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