2020-02-27T13:50:44+03:00
Общество

Карантин из-за коронавируса в Казани: даже медики общаются с главврачом по видеосвязи

Восьмерым российским туристам выдали планшеты, которые подключили к интернету [фото, видео]
Олег ЛУГОВОЙ
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В казанской инфекционной больнице лечащие пассажиров лайнера врачи были отправлены на карантин - они находятся в закрытых боксах.В казанской инфекционной больнице лечащие пассажиров лайнера врачи были отправлены на карантин - они находятся в закрытых боксах.Фото: Алина ГАБДУЛИНА
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Вместе с пассажирами лайнера Diamond Princess на карантине в инфекционной больнице Казани также находятся и лечащие их врачи. Изоляция от внешнего мира полная – даже общение с главврачом и то по мобильной или видеосвязи. Об этом 27 февраля журналистам на брифинге сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

Напомним, в Казань с лайнера Diamond Princess привезли восьмерых пассажиров с подозрением на коронавирусную инфекцию. У троих из них диагноз подтвердился. Но болезнь у пациентов, как официально заверяется, протекает в легкой форме.

МЧС РФ доставил на Родину наших граждан, находившихся на круизном лайнере.

Всем находящимся на карантине туристам для связи с родственниками и близкими выдали планшеты, которые подключили к интернету. По словам Лилии Галимовой, есть понимание того, что люди и так много времени провели в вынужденной изоляции, и для них в казанской больнице создаются максимально комфортные условия пребывания.

В казанской больнице приняты все меры предосторожности. Фото: Пресс-служба президента РТ

В казанской больнице приняты все меры предосторожности.Фото: Пресс-служба президента РТ

Отметим, согласно последним данным Минздрава Татарстана, у эвакуированных с лайнера Diamond Princess не наблюдается высокая температура и симптомы простуды, их состояние оценивается как удовлетворительное. За находящимися на карантине лабораторный контроль ведется в ежедневном режиме.

В этой больнице пассажиры лайнера проведут ближайшие 14 дней, с момента прибытия в Казань. Фото: Алина ГАБДУЛИНА

В этой больнице пассажиры лайнера проведут ближайшие 14 дней, с момента прибытия в Казань.Фото: Алина ГАБДУЛИНА

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ИСТОЧНИК KP.RU

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