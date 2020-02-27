Карантин из-за коронавируса в Казани: даже медики общаются с главврачом по видеосвязи
Вместе с пассажирами лайнера Diamond Princess на карантине в инфекционной больнице Казани также находятся и лечащие их врачи. Изоляция от внешнего мира полная – даже общение с главврачом и то по мобильной или видеосвязи. Об этом 27 февраля журналистам на брифинге сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.
Напомним, в Казань с лайнера Diamond Princess привезли восьмерых пассажиров с подозрением на коронавирусную инфекцию. У троих из них диагноз подтвердился. Но болезнь у пациентов, как официально заверяется, протекает в легкой форме.
МЧС РФ доставил на Родину наших граждан, находившихся на круизном лайнере.
Всем находящимся на карантине туристам для связи с родственниками и близкими выдали планшеты, которые подключили к интернету. По словам Лилии Галимовой, есть понимание того, что люди и так много времени провели в вынужденной изоляции, и для них в казанской больнице создаются максимально комфортные условия пребывания.
В казанской больнице приняты все меры предосторожности.Фото: Пресс-служба президента РТ
Отметим, согласно последним данным Минздрава Татарстана, у эвакуированных с лайнера Diamond Princess не наблюдается высокая температура и симптомы простуды, их состояние оценивается как удовлетворительное. За находящимися на карантине лабораторный контроль ведется в ежедневном режиме.
В этой больнице пассажиры лайнера проведут ближайшие 14 дней, с момента прибытия в Казань.Фото: Алина ГАБДУЛИНА
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ИСТОЧНИК KP.RU
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