В Казани из карантина по коронавирусу пассажиров лайнера Diamond Princess не выписывали

В эту пятницу, 6 марта, из инфекционной больницы Казани из карантина по коронавирусу начали выписывать пассажиров лайнера Diamond Princess, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. При этом речь, предварительно, идет о трех пациентах.

«Комсомолка» попыталась получить подтверждение в самой больнице. Но там изначально корреспондентов отправили за комментариями в Минздрав Татарстана.

- Министерство здравоохранения Республики Татарстан официально заявляет: пациенты продолжают находиться под контролем врачей. Состояние 8 человек оценивается как стабильное. Карантин и время их пребывания в инфекционной больнице заканчиваются 8 марта, - опровергли выписку из карантина в татарстанском ведомстве.

Вскоре и сам оперативный штаб сообщил, что произошла ошибка - выписки пассажиров лайнера Diamond Princess из казанской больницы не было.

Напомним, российских туристов, среди которых есть и жители Татарстана, на самолете привезли в Казань 23 февраля. Всех их поместили в карантин. При этом в боксах - в полной изоляции, вынужденно оставили и лечащих врачей, а также медсестер. В течение последних двух недель у пациентов ежедневно измеряли температуру и брали анализы. Никаких намеков на осложнения не было.