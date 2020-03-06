2020-03-06T17:59:44+03:00
Общество

В Казани из карантина по коронавирусу пассажиров лайнера Diamond Princess не выписывали

В Минздраве Татарстана официально опровергли изначальную информацию оперативного штаба
Олег ЛУГОВОЙ
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В казанскую инфекционную больницу на карантин привезли 8 туристов.В казанскую инфекционную больницу на карантин привезли 8 туристов.Фото: Алина ГАБДУЛИНА
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В эту пятницу, 6 марта, из инфекционной больницы Казани из карантина по коронавирусу начали выписывать пассажиров лайнера Diamond Princess, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. При этом речь, предварительно, идет о трех пациентах.

«Комсомолка» попыталась получить подтверждение в самой больнице. Но там изначально корреспондентов отправили за комментариями в Минздрав Татарстана.

- Министерство здравоохранения Республики Татарстан официально заявляет: пациенты продолжают находиться под контролем врачей. Состояние 8 человек оценивается как стабильное. Карантин и время их пребывания в инфекционной больнице заканчиваются 8 марта, - опровергли выписку из карантина в татарстанском ведомстве.

Вскоре и сам оперативный штаб сообщил, что произошла ошибка - выписки пассажиров лайнера Diamond Princess из казанской больницы не было.

Напомним, российских туристов, среди которых есть и жители Татарстана, на самолете привезли в Казань 23 февраля. Всех их поместили в карантин. При этом в боксах - в полной изоляции, вынужденно оставили и лечащих врачей, а также медсестер. В течение последних двух недель у пациентов ежедневно измеряли температуру и брали анализы. Никаких намеков на осложнения не было.

ИСТОЧНИК KP.RU

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