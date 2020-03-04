Карантин по коронавирусу в Казани: на 4 марта у эвакуированных пассажиров лайнера Diamond Princess температуры не замечено
В инфекционной больнице Казани на карантине из-за коронавируса продолжают находиться восемь российских туристов. Всех их эвакуировали с лайнера Diamond Princess в связи со вспышкой инфекции на его борту.
Напомним, как пациенты, так и лечащие их врачи с медсестрами, на время карантина находятся в боксах – в полной изоляции. Даже общение с главврачом больницы происходит с помощью мобильной или видео связи.
- На 4 марта состояние эвакуированных с лайнера Diamond Princess оценивается как стабильное. Лабораторные исследования проводятся ежедневно. Повышения температуры и других проявлений инфекционного заболевания не зарегистрировано. Медицинский персонал, находящийся с пациентами, также чувствует себя удовлетворительно, - продолжает информировать Минздрав Татарстана.
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ИСТОЧНИК KP.RU