2020-03-04T15:24:03+03:00
Общество

Карантин по коронавирусу в Казани: на 4 марта у эвакуированных пассажиров лайнера Diamond Princess температуры не замечено

Минздрав Татарстана продолжает сообщать о состоянии как пациентов, так и лечащего их медперсонала
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Все, в том числе и медперсонал больницы, продолжают находиться в полной изоляции.Все, в том числе и медперсонал больницы, продолжают находиться в полной изоляции.Фото: Алина ГАБДУЛИНА
Изменить размер текста:

В инфекционной больнице Казани на карантине из-за коронавируса продолжают находиться восемь российских туристов. Всех их эвакуировали с лайнера Diamond Princess в связи со вспышкой инфекции на его борту.

Напомним, как пациенты, так и лечащие их врачи с медсестрами, на время карантина находятся в боксах – в полной изоляции. Даже общение с главврачом больницы происходит с помощью мобильной или видео связи.

- На 4 марта состояние эвакуированных с лайнера Diamond Princess оценивается как стабильное. Лабораторные исследования проводятся ежедневно. Повышения температуры и других проявлений инфекционного заболевания не зарегистрировано. Медицинский персонал, находящийся с пациентами, также чувствует себя удовлетворительно, - продолжает информировать Минздрав Татарстана.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Любят у нас, конечно, паниковать и драматизировать": Тарасов призвал не верить фейковым новостям о коронавирусе

Футболист "Рубина" рассказал, как его осматривали после прилета из Италии в Москву (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Минсельхозпрод Татарстана объявил о начале конкурса среди местных фермеров на получение гранта на 6 миллионов рублей
В Татарстане ищут Иршата Хайруллина, который нуждается в медпомощи
Карантин по коронавирусу в Казани: на 4 марта у эвакуированных пассажиров лайнера Diamond Princess температуры не замечено
Четыре белоголовых сипа переехали из Македонии в Казанский зоопарк «Река Замбези»
В Казани Льнокомбинат и фабрику Алафузова продают за 300 миллионов рублей
Перед 8 марта в Казани полицейские изъяли партию контрафактных духов
На ключевом центре питания Волжска в республике Марий Эл обновили электрооборудование
В Татарстане из-за хлопка в легковушке пострадали два человека
Платную трассу Москва-Казань могут назвать именем Ивана Грозного
ВТБ снижает ставки по кредитам наличными до 7,5%
«Здоровье участников для нас – превыше всего»: из-за коронавируса в Казани перенесли «KAZANSUMMIT - 2020»
Глава Марий Эл Александр Евстифеев потребовал решить в регионе проблему разбитых дорог
В Казани пенсионер-водитель сбил 76-летнего пешехода на перекрестке
В Красночетайском районе Чувашии объявлен карантин по бешенству
Праздничное открытие «Галамарта» в Казани: электрический чайник за 199 рублей и другие ШОК-цены