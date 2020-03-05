В Татарстане присяжные признали отца виновным в убийстве приемного ребенка

В Верховном суде Татарстана присяжные вынесли обвинительный вердикт для 40-летнего Романа Григорьева и его 38-летней супруги Эллы. Мужчине вменили убийство 9-летней приемной дочери, его спутнице по жизни - умышленное причинение здоровью девочки тяжкого вреда.

Также паре инкриминировали издевательства с применением пытки над ребенком и ненадлежащее исполнение обязанностей по его воспитанию.

Интересно, что присяжные признали мужчину виновным, но заслуживающим снисхождения. За убийство малолетней девочке Роману грозил пожизненный срок. Но из-за этой второй части вердикта заседателей из народа, он может избежать такого сурового наказания.

Напомним, этот кошмар начался, когда в марте 2016 года супруги Григорьевы взяли под опеку четырех малолетних детей из одной семьи - трех девочек и мальчика в возрасте от 6 до 11 лет. Одна из сестер, которой было 9 лет, в итоге и была убита.

Как утверждают соседи Романа и Эллы, супруги взяли детей для рабского труда на своей ферме. При этом оба они получали пособия за воспитание детей. Только участь малышей оказалась трагичной. По версии следствия, в семье Григорьевых детей систематически истязали, избивали сопровождая это пытками. Сестер и их маленького брата унижали даже за конфеты, которые они взяли без спроса, и за то, что без разрешения зашли в дом, а также за не вымытые руки.

Однажды, 18 июля 2018 года, дети выпили пакет сока, и Роман Григорьев разрезал пустую коробку на четыре части заставил их съесть упаковку.

Через три дня, 21 июля, Элла пошла в баню вместе с девочками. Там между ними произошел конфликт, и 9-летний ребенок вылил на приемную мать ковш горячей воды. Кипяток попал на аппарат Иллизарова, который был на руке женщины. Его установили после того, как Элла в конце 2017 года попала в ДТП.

В ответ ошпаренная Элла вылила на девочку аж два ковша кипятка. Ожоги 20% тела ребенка потом лечили дома, мазями и народными средствами, в больницу Григорьевы не обращались.

Убийство же той самой приемной дочки Григорьевых произошло после того, как 4 августа Роман вернулся домой. Он увидел девочку играющей в песочнице, сделал ей замечание, а после жестоко избил, в том числе и ногами. От побоев ребенок скончался спустя несколько дней.

В ходе расследования выяснилось, что детей Григорьевым передали незаконно - они были давно разведены. При этом Элла когда-то еще и заявляла на Романа за нанесенные ей побои.

В итоге за передачу детей вот таким "супругам" в отношении экс-главы отдела опеки и попечительства Алексеевского района было возбуждено уголовное дело по статье "Халатность". По приговору женщина получила 1,5 года лишения свободы условно. Какое же в итоге наказание получат Роман и Элла вскоре должен решить Верховный суд Татарстана.

- Решение об этом будет вынесено на основании вердикта присяжных, - сообщили в следственном комитете республики.