Держали на цепи, побрили наголо и заставляли есть упаковку: стали известны шокирующие подробности гибели 9-летней девочки в приемной семье фермеров

В Татарстане следователи закончили сбор доказательств по уголовному делу о гибели 8-летней Жанны С. в приемной семье фермеров из деревни Горки Алексеевского района республики.

На скамье подсудимых вскоре окажутся экс-супруги - 41-летний Роман и 39-летняя Элла Григорьевы.

Роман Григорьев, как и его пассия - Элла, сейчас находятся под стражей.Фото: из личного архива

В зависимости от действий каждого из них они обвиняются в неисполнении обязанностей опекунов, причинении тяжкого вреда здоровью, убийстве и истязании детей. Потерпевшими по делу также проходят: Надежда (11 лет), Ксения (8 лет) и Илья (6 лет). Это сестры и брат погибшей Жанны.

Взявшие их из приюта, как утверждают соседи, ради рабского труда на ферме, Роман и Элла до сих пор всячески отрицают свою вину.

СИСТЕМА ДАЛА СБОЙ

В 2015 году Надежда, Ксения, Илья и Жанна попали в детский приют «Забота». Их мать лишили родительских прав. Женщина много пила и мало занимались детьми.

Воспитатели приюта сейчас вспоминают, что сестры и их брат сначала были неконтактными, замкнутыми, жадно кушали и из-за недостатка внимания немного отставали в развитии. Но через некоторое время они уже не набрасывались так на еду и смогли в играх найти общий язык с ровесниками.

А в марте 2016 года все четверо нашли приемную семью в лице четы фермеров Романа и Эллы Григорьевых, у которых к тому времени было двое своих детей – уже совершеннолетняя дочь и сын, которому тогда было 9 лет.

Супруги прошли вроде бы через тщательную гребенку из процедур за которыми следует передача детей под опеку не родным им людям: курсы приемных родителей, собеседования с психологом, наличие отсутствие проблем с законом и прекрасные характеристики.

Но система, видимо, сдала сбой. Григорьевы к тому моменту были официально разведены. Дело в том, что еще в 2014 году Элла написала в полицию заявление на мужа за избиение. Нет, конечно, потом забрала обратно, но без развода не обошлось. Этот факт при передаче детей чете фермеров был почему-то упущен.

В последствие, уже после гибели маленькой Жанны за эту халатность ответила в суде экс-начальник отдела по опеке и попечительству Исполкома Алексеевского района Елена Секалина. Она была приговорена к 1,5 годам лишения свободы условно.

ПО ЧЕМ ОПЕКА?

Старания фермеров по получению опеки сразу над четырьмя детьми принесла им дополнительный доход. По сути, как приемная семья Григорьевы должны были получать ежемесячно по 8 309 рублей на воспитание Ильи, и по 9 583 рубля также на воспитание каждой девочки. Итого выходит 37 058 рублей. Не говоря еще и возможном также ежемесячном вознаграждении приемным родителям в 3 000 рублей.

Была оформлена возмездная опека.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Но и этого фермерам, видимо, было мало. Как сейчас утверждают жители той деревни на условии анонимности, Григорьевы взяли детей еще и в качестве бесплатной рабочей силы. Своего сына и дочь жалели, а приемных детей заставляли работать на коровьей мини-ферме.

НЕ ПУСКАЛИ В ДОМ И НАКАЗЫВАЛИ ЗА ЕДУ

Как замечали местные жители, Надя, Ксюша и Жанна выглядели замкнутыми, одевались кое-как, не играли с соседской ребятней на улице и были голодными. После гибели сестры во время бесед со следователями и психологами сами дети рассказали, что их всегда наказывали, били руками и ремнем, следили, что и сколько едят, и не пускали в дом, если взрослые уезжали по делам – опасались, что они что-нибудь украдут.

А кушать очень хотелось, и иногда девочки и мальчик без спросу, тайком брали конфеты или что-то съестное. За это их снова били. А однажды за выпитый кем-то сок и вовсе заставили съесть упаковку из-под него. Ее «заботливо» разрезал на четыре доли Роман, когда выявил недостачу.

Иногда голодающие дети без спросу, тайком брали конфеты или что-то съестное.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По словам же экс-супругов Григорьевых, они просто заботились о непослушных приемных детях и пытались их воспитать. Но интересно как? Ведь приемным детям, как они уверяют, было запрещено даже называть Григорьевых папой и мамой - только Рома или Элла.

«КОГДА-НИБУДЬ Я ЕЕ УБЬЮ»

Как заметили окружающие маленькая Жанна невзлюбила приемную маму, простите, Эллу. Девочка дерзила женщине, от которой полностью зависела, и даже пыталась сбежать.

Опять же по словам соседей, которые не лезли в дела фермеров, Элла сам вспыльчивая по характеру. На дерзость маленькой девочки она отвечала побоями, унижением и истязаниями. Так, она несколько раз привязывала Жанну в комнате и не давала ей спать, а также приковала на цепь, которую использовали для выпаса коровы. Кроме того, по ряду утверждений, к рукам и ногам девочки опекуны привязывали палки, а к ладошкам – камни. Зачем? В воспитательных целях, наверное.

Когда однажды девочки заразились педикулезом, Элла не стала долго думать, просто побрила их наголо, что аж в школу стыдно ходить было. К слову в деревне, как удалось выяснить, о том, что Григорьевы взяли на воспитание четверых детей знали далеко не все. Даже местный фельдшер узнала об этом только спустя три года. А потом было уже поздно - в начале августа Жанна погибла.

Девочек, по сути, не лечили, а просто обрили наголо.Фото: Евгения ГУСЕВА

- Накануне Эллу с мужем позвала к себе Света, сестра Ромы, - вспоминает в разговоре с «КП-Казань» жительница деревни Горки на условиях анонимности. – Выпили они, и Эллу прорвало. Говорила, что устала уже от приемышей, что они ее не слушаются, дерзят вечно, а про Жанну и вовсе заявила, что готова ее убить. Сказала, что девочка виделась с родной матерью, вот после встречи с ней и вовсе от рук отбилась. Света ее перекрестила: «Господь с тобой! Верни в детдом, раз не справляешься». Кто же думал тогда, что это всерьез уже было?

«ПОДАВИЛАСЬ ЯБЛОКОМ»

Чаша терпения Эллы переполнилась, когда в конце июля 2018 года в бане Жанна вылила на нее ковш горячей воды. Она попала на больную руку. В декабре 2017-го женщина попала в ДТП, из больницы вернулась в инвалидной коляске, позже встала на ноги и ходила с тростью.

На одной руке после перелома был аппарат Иллизарова, вот на него и плеснула кипяток девочка. В ответ Элла вылила на Жанну два ковша кипятка. Ожоги 20% тела девочки потом лечили дома, мазями и народными средствами, в больницу Григорьевы не обращались.

Роман знал про все это, и когда 3 августа вернулся домой с рыбалки, разозлился, увидев Жанну во дворе своего дома играющей в песок с братом и сестрой. Как рассказал мужчина следователю, его рассердило то, что девочка портит песком свое платье, и несколько раз ударил ее дома.

Ожоги 20% тела девочки потом лечили дома, мазями и народными средствами.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

По словам же Ильи и Ксюши, Рома начал бить ногами Жанну еще во дворе. Позже эксперт насчитает на теле ребенка следы от более 10 ударов тяжелым предметом по животу, голове, ногам и рукам.

Жанна умерла на следующий день после побоев. Все это время девочка лежала дома без сознания, но Григорьевы к медикам не обращались. Когда окончательно поняли, что она скончался, приказали детям рассказывать, что Жанна подавилась яблоком, а следы побоев – это неумелые попытки сестер «постучать по спине».

«РАССКАЖЕТЕ КОМУ, ВЕРНУ В ДЕТДОМ!»

К слову, табу на правду в доме Григорьевых действовало и до этого. Детям было строго настрого приказано молчать. Элла угрожала, что вернет их всех в детдом. Когда Жанна не слушалась, то женщина указывала всем: «Видите, что она делает? Я вернуть ее одну не смогу, вас заберут всех четверых». И тогда испуганные малыши просили сестру не гневить женщину.

В ШКОЛЕ ЗНАЛИ, НО …

Ссадины, синяки на детях нет, нет, а учителя в школе видели. Они рассказали обо всем зам директора образовательного учреждения. Та сообщила той самой начальнице отдела по опеке и попечительству Исполкома Алексеевского района Елене Секалиной, которая, мягко говоря, спустя рукава проверила Григорьевых перед тем, как отдать им детей.

Чиновница отреагировала неожиданно – попросила не соваться к этой семье. При этом, как было доказано, Секалина отдала детей фермерам и забыла о них. Как они живут у Григорьевых и в каких условиях, женщина не проверяла. Она не проверила и документы, которые предоставили ей для оформления опеки.

Учителя в школе увидели на девочках следы истязаний, но чиновница сказала, чтобы они не совались к этой семье.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Сейчас уголовное дело в отношении опекунов-фермеров передано в суд. Роман и Элла дожидаются своей участи, находясь под стражей. Сестры и брат погибшей Жанны снова находятся в приюте. Известно, что они перестали быть замкнутыми. Дети улыбаются и приобрели новых друзей.