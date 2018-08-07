2018-08-07T19:22:30+03:00
Происшествия

В Татарстане фермер забил приемную дочь до смерти

По данному факту уголовное дело также возбуждено и в отношении работников социальных служб по статье "Халатность"
Лика ИСАЕВА
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Вскоре мужчине должны избрать меру пресечения.Вскоре мужчине должны избрать меру пресечения.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Супруги Григорьевы из деревни Горки Алексеевскго района республики взяли в 2015 году под опеку трех детей. Ребятишки - родные братья и сестры жили вместе с двумя родными детьми супружеской пары.

Как теперь рассказывают ребята следователям, в приемной семье им жилось непросто - на них взвалили работы по уходу за скотом, который содержали опекуны, их частенько избивали и придирались.

Особенно сложные взаимоотношения сложились между девятилетней приемной дочерью и ее новым 39-летним отцом. Мужчина никак не смог найти общий язык с девочкой, часто наказывал ее якобы за непослушание.

Все закончилось тем, что 4 августа супруги Григорьевы вызвали врачей и полицию, заявив, что девочка скончалась. Приехавшие стражи порядка обнаружили на теле девочки следы истязаний и термических ожогов, и задержали главу фермерского хозяйства Романа Григорьева.

- Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего", - сообщили в СУ СКР Татарстана. - Мужчине уже предъявлено обвинение.

Во время допросов мужчина заявил, что из-за неприязненных отношений за несколько дней до 4 августа он избил малышку руками и ногами, в том числе и по голове. Девочке стало плохо, но к врачам они супругой не обращались, лечили дома. Вскрытие показало, что причиной гибели ребенка стала черепно-мозговая травма. Обстоятельства получения ребенком термических ожогов устанавливаются.

На время расследования все дети - от пяти до 18-ти лет, изъяты из семьи и находятся в социальном приюте.

Возбуждено уголовное дело по статье "Халатность", пока в отношении неустановленных лиц – работников районного отдела опеки и попечительства. По мнению следствия, они не осуществляли должный контроль за условиями проживания ребенка в приемной семье.

- Следствием будет дана правовая оценка действиям матери в части применения насилия к детям, - уточнили в СУ СКР Татарстана.

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