Сестра убитой опекуном девочки: С телятами на ферме обращались нежнее, чем с нами

СЕГОДНЯ 15:00 2018-08-15T15:08:16+03:00

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Следователи продолжают расследование резонансного уголовного дела - 4 августа от жестоких побоев в доме в селе Горки Алексеевского района республики скончалась девятилетняя девочка. Малышку избил за несколько дне до этого ее опекун - 39-летний Роман Григорьев. Сам он вину признал частично, заявив, что погибшая и сама испытывала к нему неприязнь, всячески игнорируя его требования и нарушая правила поведения в семье.

Ребенка он избил так, что в муках она пролежала дома несколько дней. К врачам супруги Григорьевы не пошли. Надеялись, что все заживет, как на собаке. Вот только удары от крепкого мужчины нанесли девочке травмы, не совместимые с жизнью.

Сейчас Роман Григорьев находится под стражей в качестве обвиняемого в убийстве несовершеннолетней. Детей - сестру и брата погибшей, из приемной семьи изъяли, отправили их в социальный приют.

Одновременно с расследованием дела об убийстве проверяли, на каком основании в эту семью попали трое детей, оставшихся без попечения родителей. И выводы следствия позволили возбудить еще одно уголовное дело, на этот раз по статье "Неосуществление должного контроля за условиями проживания в приемной семье социальными работниками". Фигурантом этого дела стала экс-начальник Алексеевского отдела опеки и попечительства 56-летняя Елена Секалина. Женщина руководила опекой на протяжении почти четырех лет - с 2013 по 2017 года, и это ее подпись стоит на документах о передачи трех несовершеннолетних в семью Григорьевых. Она и назначала регулярные проверки семьи своими сотрудниками. Насколько качественно они были проведены, и проводились ли на самом деле, выясняют следователи.

Третье уголовное дело было возбуждено в отношении 37-летней Эллы Григорьевой, супруги Романа и опекуна детей. Ее обвиняют в том, что женщина истязала сестру погибшей девочки. Школьница призналась, что, разозлившись на нее, в мае Григорьева схватилась за нож и приставила его к шее девочки, порезав ее. Да и методы воспитания у опекунши были оригинальными - шлепала девочек тапком по голове, роняла на землю. С телятами на своей ферме, как утверждают дети, супруги обращались куда заботливее и нежнее.

- В отношении Григорьевой возбуждены уголовное дела по статьям "Истязание несовершеннолетнего" и "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", - сообщили в пресс-службе СУ СКР Татарстана. - Будем ходатайствовать о заключении ее под стражу.

Своей вины Элла Григорьева не признает, уверяет, что ребенок наговаривает на нее.