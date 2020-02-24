2020-02-24T18:05:13+03:00
Общество

"Я коронавирусных не боюсь": казанцы спокойно ходят без масок у больницы, куда эвакуировали пассажиров лайнера Diamons Princess

Хотя нашлись и недовольные горожане, по их мнению приютить россиян могли бы в любом другом регионе [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
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8 пассажиров "Бриллиантовой принцессы" находятся в отдельном боксе инфекционной больницы.8 пассажиров "Бриллиантовой принцессы" находятся в отдельном боксе инфекционной больницы.Фото: Алина ГАБДУЛИНА
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Накануне в Казань прибыли 8 россиян с лайнера Diamons Princess, где ранее была зафиксирована вспышка коронавируса. Две недели на судне, которое стояло у берегов Японии, на карантине находилось более трех тысяч человек 3,7 тысяч человека. За это время вирус был выявлен у 61 пассажира. Трое заболевших сейчас также находятся в республиканской клинической инфекционной больнице Казани. Их жизни ничего не угрожает - болезнь протекает в легкой форме.

В больнице на карантине эвакуированные пробудут две недели. Фото: Алина ГАБДУЛИНА

В больнице на карантине эвакуированные пробудут две недели.Фото: Алина ГАБДУЛИНА

"НЕ МОГУ Я ВАС ПУСТИТЬ"

Спустя сутки после размещения эвакуированных, корреспондент “Комсомолки” отправилась к зданию больницы. Сразу же первая неприятность. Проезд закрыт. Да, о том, что меры безопасности усилят, было известно заранее, так что, в принципе, к этому я готова была. Раз не пускают машины, решила пройти пешком, но охранник запретил, говорит, что не положено, "Не могу я вас пустить, комментировать тоже не компетентен", - сообщил охранник.

Люди чувствуют себя вполне спокойно и без медицинских масок. Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Люди чувствуют себя вполне спокойно и без медицинских масок.Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Что же, не получилось пройти через один вход, попробуем через другой. Получилось. Никаких приград нет. Людей там оказалось немного, в основном приносили передачи пациентам, но не у одного из редких прохожих или посетителей не было медицинской маски.

А ведь еще в конце января, когда в городе был зафиксирован повышенный эпидпорог по гриппу и ОРВИ, средства индивидуальной защиты раскупались в аптеках, как горячие пирожки.

"РАЗ В БОЛЬНИЦЕ, ЗНАЧИТ НЕ ЗАРАЗЯТ НИКОГО"

Поговорив с казанцами, стало ясно - об эвакуированных пассажирах коронавирусной “Бриллиантовой принцессы” многие попросту не знают. Однако и получив соответствующую информацию от корреспондента, они не поспешили за масками или подальше от больницы. Никто попросту не боится.

- Об эвакуированных не слышал. Телевизор не смотрю. Но раз они в больнице, значит не заразят никого, верно? Они же не среди нас ходят. Только вот лучше бы их там подольше подержали - на всякий случай, - отметил казанец Раиль Хафизов, который пришел передать брату, который находится в больнице, некоторые вещи.

- Я коронавирусных не боюсь. Тем более они далеко. И вообще, мне кажется, болеют только люди со слабым иммунитетом. Да и те вон больше выздоравливают, - считает пенсионерка Ольга Прокофьева.

Средств индивидуальной защиты не было не только у случайных прохожих, но и у посетителей. Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Средств индивидуальной защиты не было не только у случайных прохожих, но и у посетителей.Фото: Алина ГАБДУЛИНА

РОДСТВЕННИКИ ТОЛЬКО ПО ПАСПОРТУ, ВПРОЧЕМ, ТАК И ПРИНЯТО

Ради интереса корреспондент "Комсомолки" отправилась и в старую инфекционную больницу Казани. Было интересно, отличаются ли меры безопасности на входах в медучреждения. Как выяснилось - нет. Все как и всегда - в здание пускают только родственников по паспорту и людей с передачами. Остальных вежливо просят не нарушать трудовой график сотрудников.

Ровно также не пустили нас и в ту самую больницу, где держат на карантине эвакуированных с лайнера. Без наличия родственников, лежащих в медучреждении, доступ туда закрыт.

Попытка прогуляться и увидеть в окнах больницы что-то необычное, например, значки, как-то свидетельствующие, что именно там находятся прибывшие из Японии пациенты, результата не дала. Ни в одном окне даже человека в маске видно не было.

"ЗАЧЕМ ИХ ТОЛЬКО В КАЗАНЬ ПРИВЕЗЛИ?"

Не бояться брать заказы у инфекционной больницы и таксисты. О зараженных они тоже не слышали, но и услышав ездить к медучреждению не передумали - слишком прибыльное это дело.

- Вожу людей в масках, но не у всех же, кто в масках коронавирус! - с улыбкой рассказал водитель такси по имени Айрат.

Большинство прохожих не знали, что в больницу эвакуированы трое зараженных коронавирусом людей. Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Большинство прохожих не знали, что в больницу эвакуированы трое зараженных коронавирусом людей.Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Были среди опрошенных, правда, и те, кому не понравился факт, что зараженных коронавирусом россиян привезли именно в Казань.

- О эвакуированных знала, о зараженных среди них - нет. И зачем их только в Казань всех привезли? Слишком гостеприимные мы, что ли? Надеюсь не заболеет больше никто, - негодует Гульназ Рифатова.

"ЕЖЕДНЕВНО ПРОВОДИТСЯ ЛАБОРАТОРНЫЙ КОНТРОЛЬ"

Нет, переживания, среди населения, конечно, есть. Достаточно зайти в инстаграм татарстанского министерства здравоохранения, но взволнованных горожан успокаивают.

- Состояние всех восьми человек удовлетворительно. Проводится ежедневное медицинское наблюдение. Созданы все условия для прибывания пациентов, все они комфортные. Что касается состояния здоровья пациентов, то ни у кого нет температуры, катаральных явлений нет. Ведется ежедневный лабораторный контроль. Медицинское наблюдение ведется над каждым пациентом, - сообщил главный врач Республиканской клинической инфекционной больницы им. профессора А.Ф. Агафонова Марат Гатауллин.

Так, оказалось, что именно в Казань россиян доставили, потому что 4 из них (а это ровно половина) являются жителями Татарстана. Об этом обмолвился и президент республики Рустам Минниханов.

- Поскольку среди них татарстанцы, а наша инфекционная больница соответствует всем современным требованиям, было принято решение, что Казань способна принять этих граждан. Уверен, все необходимое для того, чтобы пациенты прошли этот период, мы обеспечим, - отметил ранее глава республики Рустам Минниханов.

Без спецкостюма вход в бокс закрыт. Фото: Пресс-служба президента РТ.

Без спецкостюма вход в бокс закрыт. Фото: Пресс-служба президента РТ.

Отметим, эвакуированные граждане ближайшие две недели будут находиться на карантине. Все это время они будут жить в отдельном боксе и контактировать с ними смогут лишь врачи. Ни о какой возможности передачи эвакуированным предметов или продуктов в учреждении пока не говорят. Все медики, которые заходят на территорию бокса обязаны надеть специальный костюм и маску.

ИСТОЧНИК KP.RU

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