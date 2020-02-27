В Набережных Челнах рабочие завода не находятся на карантине из-за коронавируса: Роспотребнадзор опроверг сообщение СМИ

Сегодня управление Роспотребнадзора по Татарстану выступило с сообщением о том, что издание «Татар-информ» исказило поданную им информацию. СМИ со ссылкой на управление заявило, что пять сотрудников завода в Набережных Челнах, которые прибыли из Китая, находятся на карантине из-за коронавируса.

- Эпидемиологическая ситуация на заводе спокойная, случаев коронавирусной инфекции, как в целом по республике, нет. Всего из Китая прибыло 8 сотрудников, в том числе 5 17 и 24 февраля. Последние на завод не допущены. После прибытия они находятся под медицинским наблюдением по местам проживания на срок 14 дней, результаты лабораторных исследований отрицательные, респираторных симптомов у них нет, - заявляют в Роспотребнадзоре Татарстана.

Если же говорить об объявленной усиленной дезинфекции на набережночелнинском предприятии, то здесь, по данным Роспотребнадзора, речь идет о мерах, связанных с ростом заболевания гриппом и ОРВИ. Эти меры, как и рекомендованный масочный режим, обычны для завода в такой период года.

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