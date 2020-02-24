2020-02-24T15:55:45+03:00
Общество

Как выглядит больница в Казани, где на карантине из-за коронавируса находятся россияне с Diamond Princess

Всего под наблюдением татарстанских медиков находятся 8 человек [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба президента ТатарстанаФото: пресс-служба президента Татарстана
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Ночью в воскресенье, 23 февраля, в Казань были доставлены восемь россиян с «коронавирусного» лайнера Diamond Princess, который из-за вспышки болезни две недели стоял у берегов Японии.

Напомним, 20 января лайнер начал свой тур от берегов из Иокогамы. 27-28 января «Бриллиантовая принцесса» была во Вьетнаме, 31 января — в Тайване, а после отправилась обратно в Японию. Однако 1 февраля у одного из пассажиров (на тот момент он уже сошел с лайнера) был выявлен коронавирус. Так, 3711 человек были вынуждены оставаться на судне, чтобы не распространять болезнь.

За две недели на лайнере вирусом заразились 61 человек. Трое из них сейчас находятся в Казани. По словам вице-премьера России Татьяны Голиковой, их жизням ничего не угрожает – болезнь протекает в легкой форме. Всего же в республиканской клинической инфекционной больнице столицы Татарстана оказалось 8 россиян, в том числе один ребенок.

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Фото: пресс-служба президента Татарстана

- Поскольку среди них татарстанцы, а наша инфекционная больница соответствует всем современным требованиям, было принято решение, что Казань способна принять этих граждан. Уверен, все необходимое для того, чтобы пациенты прошли этот период, мы обеспечим, - отметил ранее глава республики Рустам Минниханов.

Ближайшие две недели эвакуированные люди проведут в карантине и будут контактировать только с врачами. Медицинский центр, куда они помещены, обеспечен необходимыми препаратами, а его сотрудники прошли дополнительную подготовку. Находиться в боксе с эвакуированными россиянами можно находиться только в специальных костюмах.

Отмечается, что сейчас эвакуированные россияне чувствуют себя хорошо. У нет нет ни температуры, ни катаральных проявлений. Эту информацию подтвердили в Казанском Кремле.

- Все пациенты чувствуют себя хорошо, повышений температур не зафиксировано, - прокомментировала глава пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Инфекционную больницу лично посетил президент Татарстана Рустам Минниханов и глава Роспотребнадзора России Анна Попова.

- Состояние всех восьми человек удовлетворительно. Проводится ежедневное медицинское наблюдение. Созданы все условия для прибывания пациентов, все они комфортные. Что касается состояния здоровья пациентов, то ни у кого нет температуры, катаральных явлений нет. Ведется ежедневный лабораторный контроль. Медицинское наблюдение ведется над каждым пациентом, - сообщил главный врач Республиканской клинической инфекционной больницы им. профессора А.Ф. Агафонова Марат Гатауллин.

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Фото: пресс-служба президента Татарстана

СПРАВКА КП

По данным на 24 февраля, в мире зафиксировано 79 360 случаев заражения коронавирусом. 2619 человек от него погибли, а 24 963 - полностью вылечились. За последние дни на третье место после Китая и Южной Кореи вырвалась Италия, где заболело 157 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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