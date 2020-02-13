Депутат Госдумы Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолета из-за плохо пристегнутых ремней безопасности

Стали известны новые подробности гибели депутата Госдумы Айрата Хайруллина при крушении вертолета Bell-40. Хайруллин был плохо пристегнут ремнями безопасности, потому во время жесткой посадки вылетел из кабины воздушного судна и его насмерть придавило фюзеляжем вертолета. Машину так сильно повредило, что было похоже - депутат в момент крушения находился внутри.

Только спустя некоторое время после гражданской панихиды знакомые депутата на правах анонимности сообщили «Комсомолке», что, по их данным, хоть Хайруллин сидел рядом с пилотом, он не брал в руки штурвал, так как работал на планшете и отсылал через него документы. К слову, сам гаджет позже нашли на месте крушения.

- В вертолетах этой модели второе кресло впереди рядом с пилотом предназначено для курсанта, чтобы тот мог обучаться пилотированию. Но на вертолете Хайруллина место курсанта было демонтировано, чтобы увеличить пассажировместимость, и из-за этого, сидя рядом с пилотом, он никак не мог повлиять на управление машиной. Такие изменения в конструкции возможны, это не нарушение, - также утверждает собственный источник «Комсомолки» в экстренных службах Татарстана, которые занимались поисками вертолета и ликвидацией последствий его крушения.

Так что, гипотеза о том, что Хайруллин мог взять на себя управление вертолетом перед его падением, явно не выдерживает критики.

Напомним, вертолет с депутатом Госдумы пропал вечером 7 февраля – он рухнул на лед Камы во время экстренной посадки .

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/759689" frameborder="0"></iframe> Момент крушения вертолета с депутатом Госдумы Айратом Хайруллиным.соцсети

На борту воздушного судна помимо Хайруллина находился его помощник и пилот – они выжили. По факту авиакатастрофы было возбуждено уголовное дело. Официально рассматривается целый ряд версий, в том числе плохая погода и ошибка пилота.