2020-02-13T17:34:48+03:00
Происшествия

Депутат Госдумы Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолета из-за плохо пристегнутых ремней безопасности

При ударе о лед он вылетел из кабины и его придавило фюзеляжем воздушного судна [видео]
Дмитрий РОМАНОВ
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От удара об лед вертолет получил серьезные повреждения.От удара об лед вертолет получил серьезные повреждения.Фото: МЧС Татарстана
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Стали известны новые подробности гибели депутата Госдумы Айрата Хайруллина при крушении вертолета Bell-40. Хайруллин был плохо пристегнут ремнями безопасности, потому во время жесткой посадки вылетел из кабины воздушного судна и его насмерть придавило фюзеляжем вертолета. Машину так сильно повредило, что было похоже - депутат в момент крушения находился внутри.

Только спустя некоторое время после гражданской панихиды знакомые депутата на правах анонимности сообщили «Комсомолке», что, по их данным, хоть Хайруллин сидел рядом с пилотом, он не брал в руки штурвал, так как работал на планшете и отсылал через него документы. К слову, сам гаджет позже нашли на месте крушения.

- В вертолетах этой модели второе кресло впереди рядом с пилотом предназначено для курсанта, чтобы тот мог обучаться пилотированию. Но на вертолете Хайруллина место курсанта было демонтировано, чтобы увеличить пассажировместимость, и из-за этого, сидя рядом с пилотом, он никак не мог повлиять на управление машиной. Такие изменения в конструкции возможны, это не нарушение, - также утверждает собственный источник «Комсомолки» в экстренных службах Татарстана, которые занимались поисками вертолета и ликвидацией последствий его крушения.

Так что, гипотеза о том, что Хайруллин мог взять на себя управление вертолетом перед его падением, явно не выдерживает критики.

Напомним, вертолет с депутатом Госдумы пропал вечером 7 февраля – он рухнул на лед Камы во время экстренной посадки .

Момент крушения вертолета с депутатом Госдумы Айратом Хайруллиным.соцсети

На борту воздушного судна помимо Хайруллина находился его помощник и пилот – они выжили. По факту авиакатастрофы было возбуждено уголовное дело. Официально рассматривается целый ряд версий, в том числе плохая погода и ошибка пилота.

ИСТОЧНИК KP.RU

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