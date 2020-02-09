2020-02-09T14:38:33+03:00
Происшествия

Предварительные причины крушения вертолета, в котором погиб депутат Госдумы Айрат Хайруллин: ошибка пилота или плохая погода

Депутата Госдумы Айрата Хайруллина насмерть зажало в кабине при экстренной посадке на лед реки Кама [видео]
Олег ЛУГОВОЙ
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Вертолет с депутатом разбился вечером 7 февраля.Вертолет с депутатом разбился вечером 7 февраля.Фото: МЧС Татарстана
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Практически сразу после крушения вертолета Bell 407, в котором погиб депутат Госдумы Айрат Хайруллин, в Росавиации создали специальную комиссию по расследованию произошедшего. По данным ведомства, предварительная причина крушения – плохая погода.

В свою очередь в Приволжском следственном управлении на транспорте СК России назвали сразу три версии произошедшего, в том числе и неблагоприятные метеоусловия.

Напомним, вертолет Bell 407, в котором летел Хайруллин с помощником, пропал вечером 7 февраля. Он разбился под Казанью, во время экстренной посадки на лед реки Кама. Чтобы добраться до места крушения, сотрудникам МЧС Татарстана пришлось использовать судно на воздушной подушке. Было установлено, что пилот и помощник депутата смогли выжить, а Хайруллина насмерть зажало в кабине вертолета. По факту крушения было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека».

Пока идет следствие, ряд специалистов начали выдвигать свои версии произошедшего. Так, по одной из них, всему виной ошибка пилота вертолета – Жавдада Сулейманова. Предполагается, что воздушное судно попало в «снежный заряд» - интенсивный снегопад с резким усилением ветра. В этот момент, Сулейманов из-за снега мог потерять ориентацию в пространстве и запаниковать, начать сажать вертолет, когда как надо было подняться выше и попытаться выйти из «снежного заряда».

По данным собственного источника «Комсомолки» в правоохранительных органах, следствие действительно пока склоняется к версии потери пилотом пространственной ориентации в условиях плохой погоды. И это при том, что опять же по данным источника, Сулейманов имеет большой опыт управления воздушными судами. Так, он был пилотом депутата Хайруллина в течение последних 10 лет.

ОБЛЕДЕНЕНИЕ

Согласно же данным Гидрометцентра Татарстана, сильного ветра особых осадков в день крушения не ожидалось, лишь небольшой снег. Это может сыграть против версии про «снежный заряд».

Правда, тогда в регион с севера начал опускаться холодный воздух. Уже в ночь на субботу, 8 февраля, при прояснениях столбики термометра показывали под 20 градусов мороза.

Это, в принципе, согласуется с еще одной версией крушения вертолета с депутатом Госдумы Хайруллиным – обледенением. Из-за него воздушное судно могло потерять управление. Или же образовавшиеся частички льда попали внутрь двигателя и повредили один из механизмов. К слову, разбившийся вертолет был отнюдь не новым, да и модель Bell 407, по сути, не оборудуется системами противообледенения.

Окончательно прояснить ситуацию и узнать, что же произошло на самом, должны помочь показания самого пилота вертолета. Как сообщил собственный источник «Комсомолки» в правоохранительных органах, хоть Жавдад Сулейманов и был в сознании после крушения, его первые показания были немного сбивчивы.

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Депутат Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолёта.ЧП случилось неподалёку от Казани

ИСТОЧНИК KP.RU

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